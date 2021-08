Fire Is Gold Festival 2021 is here

Depuis quelques semaines, les réseaux sociaux nous ont permis de savoir que le Festival FIRE IS GOLD aura bien lieu cette année ! et il faut noter que les organisateurs ont mis le paquet.

Ce 4 septembre, le FIRE IS GOLD sera "The Place to Be" surtout quand on sait que Damso sera la tête d'affiche exclusive de cette quatrième édition.

Comme lors de l'édition précédente, le Festival prendra place à Anvers, au Middenvijver de Linkeroever et sera animé sur 2 scènes par de nombreux groupes de hip-hop belges et néerlandais renommés tels que:

Bizzey

Broederliefde

Bryan MG

Miss Angel

Chuki Beats & Friends

& Many more ...

Fire Is Gold rassemble aussi une communauté de personnes qui partagent le même amour pour la musique, la mode, le sport et les débats. Le festival accueille des artistes locaux, des talents en devenir et les meilleurs groupes de hip-hop sur deux scènes principales, ainsi que des foodtrucks, des boissons et des activités.

Les billets sont disponibles sur le webiste et tu y trouveras toutes les informations pratiques (Line Up, horaires, Covid Rules, ...).

More informations: