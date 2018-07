Les rappeurs Isha et Youssef Swatt's sont les deux représentants du plat pays au Festival Nomade Afropolitain qui se déroule en ce moment à Dakar, au Sénégal. Entre choc culturel et rencontres musicales, les deux artistes se confient sur leur premier concert sur le sol africain.

"Composite et cosmopolite", c'est ainsi que se présente le Festival Nomade Afropolitain. Pendant six jours, il rassemble des artistes du monde entier : du Cameroun au Cap Vert, en passant par le Canada, les Etats-Unis, la Nouvelle Zélande... Et la Belgique. Si la programmation est très variée en termes de styles musicaux, notre pays est pour le coup représenté par deux artistes rap.

En résidence avec d'autres musiciens à la maison des cultures urbaines à Dakar, Isha et Youssef Swatt's semblent apprécier ce mélange de cultures: "On passe notre temps à faire du son, à chiller avec les autres musiciens issus d'autres pays, ils amènent leur culture, leur musique, ça fait beaucoup de rencontres", raconte Youssef. "On a un studio à disposition donc on a pu faire des morceaux, échanger des vibes, détaille Isha. Personnellement, j'ai rencontré un beat-maker ivoirien (ndlr: compositeur d'instrumentaux dans le hip-hop), il est vraiment fort, on a gardé le contact et à mon avis on travaillera ensemble dans mes prochains projets".

La première chose qui m'a frappé, c'est que tout le monde est au travail ici

Malgré ses racines congolaises, Isha découvre pour la première l'Afrique à l'occasion de ce voyage. Pour lui, le dépaysement est total: "Quand je suis sorti de l'avion, la première chose qui m'a frappé, c'est que tout le monde est au travail ici. Chez nous, on peut être posés à rien faire, ici tu vois que tout le monde a ses petites occupations. C'est la première chose qui m'a frappé. Et puis bien sûr, l'accueil des gens, leurs sourires. J'étais avec Stan, mon manager qui est blanc, je n'ai jamais senti aucune hostilité dans les rues de Dakar".

Pour Youssef, le Sénégal est aussi une découverte. Mais il connaissait déjà l'Afrique, le jeune rappeur se prend chaque année des vacances en Algérie pour voir des membres de sa famille. "Cela ressemble quand même beaucoup: l'environnement, l'ambiance, c'est vraiment comparable, confie Youssef Swatt's. Donc je ne suis pas non plus complètement dépaysé, mais c'est quand même un voyage qui m'apprend beaucoup de choses".

Dakar, une ville inspirante

"Cette ville est trop inspirante", écrivait Isha sur Instagram depuis Dakar. Le contact avec les populations locales, la vie dans ce pays lointain, tout cela semble inspirer le bruxellois. "Ça faisait un mois que je n'avais pas écrit donc j'étais un peu angoissé par rapport à mon futur projet (ndlr: son troisième opus intitulé "La vie augmente vol.3"), confie Isha. Et puis avant-hier, j'ai mis mes écouteurs et j'ai réussi à faire une bonne maquette qui aboutira à un très bon morceau à mon avis. Et ça, c'est grâce à Dakar".

La plume de Youssef Swatt's a également repris du service pendant ce séjour parsemé de rencontres : "Tous les artistes sont super productifs, tout le monde amène sa vibe. On sent qu'il y a une petite magie qui plane au-dessus de tout ça".