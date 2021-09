"Alors on danse" de Stromae disque d'or aux USA grâce à TikTok

C'est dans une story du compte Instagram de "Mosaert", le label créé par Stomae actif dans la mode et la musique, que l'info a été lâchée.

"'Alors on danse' est certifié or aux USA. Merci @usim.mango", a annoncé le compte de "Mosaert" ce mardi. Avec ses 3,8 millions d'abonnés, Usim Mango est une star de TikTok. En juin dernier, sa vidéo de danse sur une version ralentie de "Alors on danse" a explosé le compteur des vues (145,6 millions au moment d'écrire ces lignes).

5,3 millions d'utilisation

Les mouvements de danse sont très simples (voire inexistants), le tout sur les cuivres de "Alors on danse" en mode ralenti. Ça donne une choré plutôt absurde reprise par de très nombreux Tiktokeurs, dont certains très suivis. Le challenge était né. Le remix du morceau a depuis été utilisé 5,3 millions de fois sur la plateforme. Rien que ça...

Mais ce remix de "Alors on danse" n'a pas été mis sur Tiktok par Usim Mango lui-même. Celui-ci a réutilisé un remix posté par Misa, une tiktokeuse qui propose des montages de mangas sur des remix musicaux. Mais c'est bien sa réutilisation par Usim Mango qui a créé l'engouement.

Ce buzz aurait donc incité de nombreux followers américains à aller écouter le morceau original, "Alors on danse" de Stromae, sur les plateformes de streaming. D'après nos informations, le son (sorti il y a onze ans et déjà multi-certifié dans plusieurs pays) aurait engendré plus d'un demi million de streams en plus depuis la sortie de la vidéo d'Usim Mango. Pour info, un disque d'or aux Etats-Unis est un single ayant atteint 500.000 écoutes.

Un bon moyen de faire parler de lui avant son grand retour? Pour rappel, en juillet dernier, Paris Match dévoilait qu'un nouvel album de Stromae était prêt à sortir pour cet automne. L'intéressé n'a pas confirmé mais en tout cas, nous on est chauds !