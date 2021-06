Wimbledon : Une première journée émouvante, surprenante, bruyante… et pluvieuse

Wimbledon est le seul tournoi du Grand Chelem qui n’avait pas pu avoir lieu l’année dernière, à cause de la pandémie. Autant dire que ces balles échangées sur le gazon londonien, après vingt-quatre mois d’attente, sont une sorte de victoire. Malgré les mesures sanitaires, malgré la jauge fixée à 50% pour le public, malgré l’absence de quelques joueurs et joueuses du top.

Opposé au jeune et prometteur britannique Jack Draper , le Serbe s’est d’abord pris les pieds dans le gazon. Il a cédé la première manche, ce qui ne lui était plus arrivé au premier tour d’un tournoi majeur depuis Wimbledon 2010. A l’époque, c’est Olivier Rochus qui avait réussi à le surprendre, avant de s’incliner en cinq manches. Cette fois, quatre sets ont suffi à Djokovic, qui a renversé la situation sans trembler . Et en servant particulièrement bien (25 aces).

Quatre ans plus tard, Andy Murray a à nouveau gagné un match à Wimbledon © AFP

1449 jours plus tard

Andy Murray n’est plus que 118e au classement mondial, mais peu importe. Il est toujours debout, il ne veut pas abandonner la lutte, il croit encore qu’il peut réussir de grandes choses sur un court de tennis, malgré sa hanche en métal et ses douleurs malheureusement présentes.

Quatre ans après avoir joué son dernier match à Wimbledon, deux ans et demi après avoir annoncé sa retraite (avant de se raviser), l’ancien double vainqueur du tournoi était de retour au All England Club. Et il a gagné, en quatre sets, contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 28e mondial. Le public l’a évidemment beaucoup encouragé, et lui a réservé une longue ovation. Ce n’était qu’un premier tour, mais c’était une grande victoire.