Wimbledon : Roger Federer impressionne à nouveau, les Français filent à l’anglaise, les têtes tombent

A près de quarante ans, et après deux opérations au genou et plus d’un an d’absence, ce que réussit encore Roger Federer force le respect. Bien sûr, aucun match ne sera facile, et le parcours du Suisse peut s’arrêter très vite. Mais les bookmakers londoniens croient en lui. Selon eux, la finale la plus probable opposerait Djokovic à Medvedev, devant Djokovic/Federer, et Djokovic/Berrettini.

Roger Federer avait beaucoup souffert, au premier tour. Et on ne saura jamais ce qui lui serait arrivé si Adrian Mannarino ne s’était pas blessé, et n’avait pas abandonné à deux sets partout. Mais cette fois, son niveau de jeu était bien plus élevé. L’octuple vainqueur du tournoi a éliminé Richard Gasquet en trois sets , et s’est dit très satisfait de sa prestation. Il l’a classée parmi ses trois meilleures, depuis son retour il y a quatre mois.

Richard Gasquet, battu par Roger Federer, l'une des "victimes" françaises du jour © AFP or licensors

Un nouvel échec pour nos voisins

Il y a quelques semaines, à Roland-Garros, tous les Français et toutes les Françaises avaient été éliminés après deux tours, et cela avait fait grand bruit. A Wimbledon, c’est la même chose. Ils et elles étaient pourtant vingt au départ. L’Euro, le Tour de France, et la (courte) distance vont certainement un peu étouffer le sentiment d’échec. Mais le constat est le même : les anciens sont en bout de course, et les jeunes ne sont pas encore tout à fait prêts.

A Paris, on l’avait dit très vite, "cela ira mieux dans quelques années, vous aurez toujours de très bons joueurs". Et les quatre demi-finalistes du tournoi junior masculin étaient français, quelques jours plus tard. Même si la situation actuelle fait un peu désordre, il n’y a pas (ou pas encore) vraiment de quoi désespérer, pour nos voisins.