Wimbledon : Novak Djokovic – Matteo Berrettini ; le déséquilibre maître-mot de cette finale

Novak Djokovic face à Matteo Berrettini… Un duel inattendu et qui semble bien déséquilibré sur le papier. L’un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps affronte l’une des belles promesses du tennis italien et mondial.

►►► À lire aussi : Djokovic, un 20e Grand Chelem pour continuer d’écrire l’histoire

Le déséquilibre est total : Berrettini dispute ce dimanche sa toute première finale en Grand-Chelem alors qu’en face de lui, il s’agira d’une trentième pour Djokovic. Mais l’enjeu est de taille pour les deux hommes : une toute première victoire en Grand-Chelem pour l’un, une vingtième pour l’autre. La possibilité de rejoindre Roger Federer et Rafael Nadal tout en haut du classement.

Les deux hommes ressentiront une pression particulière sur leurs épaules. Mais l’expérience penche clairement du côté du numéro un mondial, tout comme les chiffres. La magie du tennis permet malgré tout au jeune Italien d’y croire, en un match tout est possible.