Wimbledon : Novak Djokovic face à la meute pour égaler Rafael Nadal et Roger Federer

Le tournoi de Wimbledon est de retour ! Un an après son annulation à cause de la pandémie, le Grand Chelem londonien est finalement revient cet été pour le plus grand bonheur des amateurs de gazon. Sur la ligne de départ, Novak Djokovic veut enchaîner pour égaler Rafael Nadal et Roger Federer au sommet de l’histoire du tennis. En l’absence de l’Espagnol, son rival suisse fera tout pour empêcher Nole d’atteindre son objectif. À moins que les membres de la Next Gen ne s’en mêlent.

Djokovic, le patron veut devenir le maître absolu

Novak Djokovic sera le grand favori à Wimbledon. © AFP Le numéro 1 mondial arrive à Londres en grand favori. Au sommet du tennis et vainqueur des deux derniers Grands Chelems, le Joker est également le double tenant du titre des internationaux de Grande-Bretagne. Tout le monde se souvient notamment de la finale mythique face à Roger Federer en 2019, remportée au tie-break à 12-12, sauvant au passage deux balles de match sur le service du Suisse. À Londres, Djokovic sera encore à la recherche de records. Un nouveau trophée sur le court central et Nole égalera Federer et Nadal avec 20 titres du Grand Chelem et s’offrirait alors une occasion unique de remporter les quatre Grands Chelems la même année, ce qui serait une première de l’ère moderne. Dans cette quête incessante du statut du GOAT, le Serbe va traverser la Manche avec une mission : prouver que c’est lui le plus grand de tous.

Federer, le roi du gazon veut récupérer sa couronne

Avec huit titres à Wimbledon, Roger Federer fait partie des candidats à la victoire. © AFP Ne pas forcément mettre Roger Federer dans les favoris à Wimbledon peut paraître surprenant au vu de son palmarès londonien : 8 titres. Rien que ça. La question est de savoir quel Roger Federer sera présent sur les courts anglais. Sur la touche durant de longs mois pour des problèmes au genou, le Suisse est revenu au mois de février. Le bilan depuis son retour est plus que mitigé : 8 matches, 3 défaites. ►►► À lire aussi : "Je suis gonflé à bloc", annonce Federer S’il avait rassuré beaucoup de monde à Roland-Garros en passant trois tours avant d’abandonner, Federer a été éliminé dès son deuxième tour du tournoi de Halle face à Felix Auger-Aliassime alors qu’il a remporté le tournoi allemand à dix reprises. De manière peu habituelle, le Suisse arrive donc au All-England Club avec une plus petite pancarte dans le dos mais avec de l’ambition.

Les jeunes pousses en quête de référence

Berrettini et Medvedev seront à surveiller dans ce Wimbledon. © RTBF avec AFP S’il y a bien un tournoi où les membres de la Next Gen n’arrivent pas encore à être au niveau : c’est Wimbledon. Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev n’ont participé qu’une fois aux huitièmes de finale, Andrey Rublev n’a jamais gagné deux matches lors de la même édition alors que Daniil Medvedev n’a jamais fait mieux qu’un troisième tour. Attention tout de même au numéro 2 mondial qui vient de remporter à Majorque son premier titre sur gazon de sa carrière. Dans cette nouvelle génération, appelée à remplacer le "Big Three" au sommet du tennis mondial, il faudra également faire attention à Matteo Berrettini qui arrive avec des certitudes. En 2019, l’Italien n'avait échoué qu'en huitièmes de finale face à Roger Federer et a remporté le tournoi du Queen’s la semaine dernière en faisant le plein de confiance avant la levée londonienne.

Nadal grand absent du tournoi

Wimbledon perd un cador en l'absence de Rafael Nadal. © AFP Il l’a annoncé il y a quelques jours, Rafael Nadal ne sera pas présent sur le gazon londonien. L’Espagnol préfère faire l’impasse pour protéger son corps et prolonger sa carrière le plus longtemps possible. D’autres absents de marque ne seront pas non plus de la fête : Dominic Thiem, vainqueur du dernier US Open, Stan Wawrinka, triple vainqueur en Grand Chelem, Milos Raonic, finaliste en 2016 et David Goffin.

Les 1/8es de finale théorique

Djokovic (ATP 1) – Monfils (ATP 16) Schwartzman (ATP 11) – Rublev (ATP 7) Tsitsipas (ATP 4) – De Minaur (ATP 18) Shapovalov (ATP 12) – Bautista Agut (ATP 10) Berrettini (ATP 9) – Ruud (ATP 14) Auger-Aliassime (ATP 19) – Zverev (ATP 6) Federer (ATP 8) – Carreno Busta (ATP 13) Hurkacz (ATP 17) – Medvedev (ATP 2)

Finale Wimbledon : 5 heures de match pour Djokovic et Federer - JT 13h - 15/07/2019 Retour à présent sur la finale hommes du tournoi de tennis de Wimbledon. Et quelle finale ! L'une des plus belles de l'histoire du tournoi. Pendant près de 5h, Novak Djokovic et Roger Federer ont bataillé sur le central. Et c'est Djokovic, tombeur de Goffin, qui l'emporte.