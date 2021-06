Wimbledon : Minnen, battue par Tomljanovic : "Pas le sentiment d’avoir joué un très bon match"

Greet Minnen (WTA 118) n’a également pas réussi à franchir le premier tour, mercredi à Wimbledon. Pour sa toute première participation, la Campinoise, 23 ans, issue des qualifications, a été éliminée par l’Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 75), 28 ans, qui avait battu Elise Mertens au tournoi WTA de Birmingham il y a deux semaines. Sur le court N.9, elle s’est inclinée 6-2, 7-6 (7/5) après 1h47 de jeu.

"Je n’ai pas le sentiment d’avoir joué un très bon match", a confié Greet Minnen. "Je peux faire mieux et je l’ai déjà montré. Ce n’était pas facile, car Alison jouait en même temps et Ann (NdlR : Devries, le coach des deux joueuses) était avec elle, ce qui fait que je me suis retrouvée un peu livrée à mon sort, mais je n’étais pas trop nerveuse. Après tout, je n’avais rien à perdre. Elle a joué de manière assez intelligente, différemment de ce que j’attendais. Elle était surtout très solide, raison pour laquelle j’ai adapté mon jeu après la perte du premier set, en l’obligeant à prendre plus de risques et à frapper des coups gagnants. Et en fin de compte, je n’étais pas loin".

Greet Minnen n’est effectivement pas passée loin de renverser la situation dans ce match. Et la fiancée d’Alison Van Uytvanck (WTA 57) y serait sans doute parvenue si elle était parvenue à remporter le jeu de 5-5 dans ce deuxième set, un jeu interminable, avec 11 égalités (!), et où elle hérita de 6 balles de break.

"Oui, c’est sans doute là qu’elle a gagné le match", a-t-elle poursuivi. "Elle était au service évidemment, ce qui lui octroyait un avantage, mais c’est vrai que ce jeu aurait pu aller dans tous les sens. Il faut aussi parfois un peu de réussite et elle en a eu avec la bande du filet sur une de mes balles de break. J’en ai eu également sur une de ses balles de jeu. C’était un jeu très serré. Ensuite, elle a joué un bon tie-break. Je ne l’ai pour ma part pas très bien entamé, mais je me suis tout de même bien revenue. Le côté positif, cela dit, c’est qu’avec ce niveau, je n’étais pas loin et j’aurais pu disputer trois sets".