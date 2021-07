Wimbledon : Mertens et Hsieh sauvent deux balles de match et remportent le tournoi

Elise Mertens et sa nouvelle partenaire, la Taïwanaise Hsieh Su-wei, disputaient leur toute première finale ensemble. A Wimbledon, les têtes de série numéro 3 affrontaient la paire russe composée d’Elena Vesnina et Veronika Kudermetova. Le binôme s’est finalement imposé 3/6 7/5 9/7 en 2h32 minutes de jeu.

Les Russes entament bien la partie en breakant dès le quatrième jeu mais Mertens et Hsieh refont leur retard et recollent à trois jeux partout. Vesnina et Kudermetova reprennent le service de Hsieh au meilleur des moments et bouclent le premier set six jeux à trois en trente minutes.

Le deuxième set débute par un très long jeu dans le service de Hsieh à 1-1, la Taïwanaise s’en sort mais Mertens cède son service dans la foulée. La paire de l’Est a ensuite tranquillement mené les débats et sert pour le match à 5/4, moment choisi par Mertens et Hsieh pour débreaker en sauvant deux balles de tournoi. Les Russes, désorientées, finissent par céder une nouvelle fois leur service et le set.

Dans le troisième set, les quatre joueuses ne parviennent pas à se départager avant un break de Mertens et Hsieh à 4 jeux à 3. Mertens montre ensuite un brin de tension au service et se fait directement débreaker. La fin du set est riche en suspense et c’est finalement la paire belgo-taiwanaise qui émerge pour remporter le duel de nerfs neuf jeux à sept.

Grâce à cette victoire, le nouveau binôme remporte son tout premier tournoi majeur. La future numéro un mondiale de la discipline soulève son troisième titre du Grand Chelem (après l’US Open 2019 et Australian Open 2021, avec Aryna Sabalenka), tandis que Hsieh remporte son quatrième majeur en double dames.

Côté russe, le compteur de Kudermetova reste bloqué à zéro et Vesnina devra encore patienter avant de soulever son quatrième grand trophée.

Prochain rendez-vous à l’US Open pour la paire Mertens-Hsieh, qui semble trouver ses marques et qui tentera de réitérer l’exploit !

