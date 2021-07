Wimbledon : Medvedev renverse Cilic en 5 sets et se hisse pour la première fois en 1/8e de finale

Daniil Medvedev (ATP 2) a atteint le quatrième tour à Wimbledon au prix de nombreux efforts. Le Russe, 25 ans, s'est imposé en cinq sets 6-7 (3/7), 3-6, 6-3, 6-3, 6-2 face au Croate Marin Cilic (ATP 37).

Dans un premier set passionnant, les deux hommes ne sont pas parvenus à prendre l'avantage et il s'est joué au tie-break que Cilic, 32 ans, a remporté à la surprise générale.

Dans la deuxième manche, Medvedev s'est directement retrouvé obligé de mener une course poursuite mais tant côté coup droit qu'avec son revers, Cilic frappait sans retenue, prenant le dessus dans la filière courte, et aussi dans la plupart des longs échanges. Le Croate s'est facilement imposé 6-3.

Dans le troisième set, Medvedev est passé à la vitesse supérieure face à Cilic, qui n'a pas su maintenir ce très haut niveau. Le Croate a perdu son service deux fois et Medvedev a remporté la manche assez facilement (3-6).

Dans le quatrième set, Cilic a semblé complètement hors jeu. Medvedev a bien joué et a réussi à breaker rapidement, ce qui lui a permis de remporter le quatrième set sur le même score: 3-6. Le cinquième et dernier set était en fait inutile. Medvedev a pris une avance de 0-5 et Cilic n'a pu résister, s'inclinant 2-6.

C'est la première fois que Medvedev remporte un match lorsqu'il est mené deux sets à zéro mais également qu'il passe le troisième tour à Wimbledon. Il a déjà joué la finale de l'US Open et de l'Australian Open.