Wimbledon : Matteo Berrettini, en haut de la vague italienne

Neuvième mondial avant le Grand Chelem sur gazon, il est le mieux classé d’un solide contingent de dix compatriotes installés dans le top 100. Et surtout le plus prometteur avec les deux jeunots Jannik Sinner et Lorenzo Musetti (19 ans chacun). La progression des Italiens a été spectaculaire et rapide. Il y a seulement cinq ans, ils n’étaient que trois à faire partie de cette élite.

Ses débuts ont été classiquement ceux d’un gamin tombé tout petit dans le tennis, à qui on a mis sa première raquette en main dès l’âge de quatre ans et qui a bientôt été imité par son frère cadet, lui aussi classé à l’ATP (448e fin juin). Il leur arrive de jouer en double sur le circuit.

Berrettini s’y est imposé dès sa première participation, comme un certain Boris Becker en 1985. Mais le parallèle s’arrête là car "boum boum", qui allait gagner Wimbledon un mois plus tard, n’avait que 17 ans à l’époque, alors que l’Italien en a déjà 25.

Au Queen’s, Berrettini s’est imposé sans concéder le moindre break en 46 passages au service, un coup qui est son arme principale, favorisée par sa haute taille (1,96 m). Pour le reste, il s’appuie sur un grand coup droit et sur son envergure s’il faut conclure au filet. "C’est un joueur moderne classique", a dit de lui Adriano Panatta, le seul vainqueur italien en Grand Chelem chez les hommes durant l’ère Open (à Roland-Garros en 1976), dont il n’a pas le fameux toucher mais qu’il surclasse en puissance.

Dans le temple du tennis, Berrettini est en train de vivre le plus grand moment de sa carrière. Aucun Italien n’y avait atteint les demi-finales depuis Nicola Pietrangeli en 1960. Pour s’imposer, il devra réussir, et de très loin, le plus grand exploit de sa carrière. Quelques top 10 figurent bien à son tableau de chasse, Dominic Thiem (trois fois) et Alexander Zverev notamment, mais stopper Novak Djokovic dans sa course à l’histoire le ferait passer dans une autre dimension.