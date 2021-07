Wimbledon : Joachim Gérard prend sa revanche sur Reid et remporte son 2e Grand Chelem

Joachim Gérard (ITF 4) a remporté la finale à Wimbledon dans l’épreuve en fauteuil roulant pour la première fois de sa carrière. Le Belge s’est imposé contre Gordon Reid (ITF 6) en deux sets 6-2/7-6 et prend donc sa revanche sur l’Anglais.

Si le premier set a été empoché facilement, le second a été plus dur. Alors qu’il menait 4-1, Joachim Gérard a vu son adversaire revenir tout d’abord à 4-4 et effacer les deux breaks de retard. Joachim a repris un break d’avance et a servi pour le match, mais l’Anglais s’est une nouvelle fois accroché pour revenir à 5-5. Le 2e set s’est finalement joué au tie-break et à ce petit jeu-là, c’est Joachim qui s’est imposé.

"J’aime tellement ce tournoi. J’ai donné le meilleur de moi-même. Je suis heureux d’être ici et je remercie mon équipe d’être ici. Sans eux, je ne serai jamais ici. J’aurai perdu au premier tour. Ce qui est bien aussi, c’est le nombre de spectateurs qui sont ici. Il y a quelques années, il n’y avait personne et aujourd’hui vous êtes tous là. Merci à vous. Je sais que j’ai beaucoup de supports. Sans le Covid-19, il y aurait plus de monde pour venir me supporter. J’espère avoir encore des victoires comme celle-ci", a déclaré Joachim après sa victoire.

Le week-end se termine donc bien mieux qu’il n’avait commencé. Car le Belge, en compagnie de Tom Egberink a perdu lors de la finale du double ce samedi contre le même Gordon Reid associé à Alfie Hewett. Avec cette victoire, Joachim Gérard remporte son 2e tournoi du Grand Chelem en quatre finales, après l’Australian Open en janvier.

Après Elise Mertens en double, la Belgique met son nom une seconde fois au palmarès du tournoi cette année.