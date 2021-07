Wimbledon : Il y a vingt ans jour pour jour, le monde entier a compris que Roger Federer serait un très grand joueur

Pete Sampras est le maître des lieux. Il vient de gagner le tournoi sept fois en huit ans, il reste sur quatre titres et 31 succès sur le gazon londonien. Il a déjà gagné treize Grands Chelems (il en ajoutera un quatorzième lors du dernier match de sa carrière, à l’US Open, en 2002). On pense que plus personne ne fera jamais aussi bien.

Et donc, le jeune loup va monter pour la première fois sur le Court Central de Wimbledon, pour défier son idole. Et il va faire tomber Pistol Pete, au terme d’un énorme match, qui se joue à un rien. Roger Federer l’emporte 7/6-5/7-6/4-6/7-7/5. Malheureusement, les deux hommes n’auront plus jamais l’occasion de jouer l’un contre l’autre, en match officiel.

Roger Federer vient de terrasser le maître des lieux © AFP

Le plus fou, c’est que Roger Federer est toujours là, vingt ans plus tard. Il a battu tous les records de Pete Sampras, il a gagné huit fois Wimbledon, il a remporté vingt Grands Chelems. On sait qu’il aura du mal à en ajouter un autre à son palmarès, on sait qu’il s’arrêtera bientôt. On sait aussi que deux autres joueurs, Rafael Nadal et Novak Djokovic, lui contestent, ou lui ont déjà pris, pas mal de ses records.

Mais peu importe. Le Suisse a, pour le moment, encore envie de se battre sur les courts. Il veut se prouver qu’il peut réussir de belles choses, malgré deux opérations au genou et un an d’arrêt. Il souhaite encore entrer en communion avec un public qui l’a toujours adoré, partout dans le monde.

Après sa victoire sur Richard Gasquet, au deuxième tour de l’édition 2021 de Wimbledon, Roger Federer a été interrogé, à propos de ce qui s’est passé il y a vingt ans. Quand on lui a demandé ce qu’il dirait aujourd’hui au jeune joueur qu’il était au moment d’affronter Pete Sampras, il a répondu : "Il faut entrer sur le terrain avec confiance, être fier de ce que l’on a déjà accompli, et jouer son jeu, faire ce que l’on fait de mieux, aller vers l’avant". Et ce qu’il prendrait du joueur qu’il était à l’époque, c’est une forme d’insouciance et de spontanéité. "C’était bien de ne pas connaître les statistiques concernait les adversaires, et c’était bien de jouer sans que les autres connaissent mes habitudes. C’était bien d’oser un service volée sur une balle de break au cinquième set. Aujourd’hui, je ne le ferais pas forcément, connaissant le jeu de celui d’en face. A ce moment-là, je ne voulais pas mourir au fond du court, mais mourir au filet. Les temps ont changé."

Pas tant que cela, puisqu’il gagne toujours des matches sur SON Central…