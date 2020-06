Wimbledon : il y a dix ans, Isner remportait face à Mahut le plus long match de l'histoire du tennis

22 juin 2010 : John Isner face à Nicolas Mahut au premier tour de Wimbledon. Un match, a priori, comme les autres entre deux gros serveurs. Un match qui se terminera deux jours plus tard, en battant un nombre incroyable de records et en devenant la plus longue rencontre de l’histoire du tennis avec un score final de 6/4, 3/6, 6/7, 7/6, 70/68 en 11 heures et 5 minutes de jeu.

Un cinquième set interminable

Isner exulte - © BEN STANSALL - AFP

En montant sur le court en début de soirée le mardi 22 juin, ni Isner ni Mahut ne s’imaginait y être encore deux jours plus tard. Ce soir-là ils disputeront 4 sets en 2h54. Une belle bataille, mais rien encore ne laisse "présager" de la suite.

C’est le mercredi que l’histoire va véritablement s’écrire. C’est ce jour-là que le match va dépasser le précédent record de longueur, de 6h33 détenu par Fabrice Santoro et Arnaud Clément (à Roland-Garros). Dès 6h34 de jeu le record était donc battu… à 32-32. Les deux joueurs rangeront leur raquette à 59-59, interrompus par la nuit, après 7h05 de jeu sur cette seule journée. Dix heures en tout… Les chiffres commencent à donner le tournis.

Troisième et dernier jour… Les deux hommes sont fatigués et ils espèrent tous deux terminer cette rencontre mais surtout la gagner. Et même s’il est cruel qu’il y ait un vainqueur et un perdant, ce sont les règles du jeu. Et après un peu plus d’une heure de jeu, c’est du côté de John Isner que la victoire décide de tomber. Il convertit sa cinquième balle de match pour remporter cet historique cinquième set long de huit heures et onze minutes… Il s’effondre alors de bonheur, envahi par toutes sortes de sentiments. Mahut est abattu, applaudi largement par Isner et le public entier. Un moment épique qui restera dans l’histoire de Wimbledon et du tennis en général.