Greet Minnen a réussi à accéder au tableau principal du simple dames de Wimbledon, troisième tournoi du Grand Chelem de tennis. Jeudi, au troisième et dernier tour des qualifications, Minnen, 119e joueuse mondiale, a pris la mesure de l’Américaine Varvara Lepchenko (WTA 156) 6-2, 6-2. La rencontre a duré 59 minutes.

Minnen, 23 ans, intègre le tableau final du tournoi sur gazon londonien pour la première fois de sa carrière. The Championships constituait le seul tournoi du Grand Chelem auquel la joueuse de Turnhout n’avait pas encore pris part. Elle rejoint ainsi Elise Mertens (WTA 16) et Alison Van Uytvanck (WTA 57), qui étaient assurées de disputer le tableau final.

Ysaline Bonaventure (WTA 128), Marie Benoit (WTA 234) et Maryna Zanevska (WTA 194) ont été éliminées en qualifications. Kirsten Flipkens (WTA 95) a déclaré forfait en raison d’une blessure à la cheville. Il n’y aura pas de Belge dans le tableau du simple messieurs après le forfait de David Goffin (ATP 15), blessé à la cheville, et les éliminations de Ruben Bemelmans (ATP 217) et de Kimmer Coppejans (ATP 191) durant les tours préliminaires.

"Je suis très heureuse", a-t-elle confié à Belga. "C’est vraiment un rêve qui se réalise ! J’adore jouer sur gazon et c’est la première fois que je réussis à me qualifier pour Wimbledon. Cela fait donc énormément plaisir. Je pense que la différence aujourd’hui, c’est que j’ai commis moins de fautes qu’elle. J’étais un peu tendue au début, elle jouait mieux que moi, mais après avoir sauvé des balles de break pour égaliser à 2-2, le match a basculé. Je me suis relâchée et j’ai pu imposer mon jeu avec mon coup droit et la faire courir, ce qu’elle n’aime pas du tout. Et à l’arrivée, ce fut un match solide."

Greet Minnen attend désormais le résultat du tirage au sort, qui aura lieu ce vendredi, pour connaître sa première adversaire. Mais quoi qu’il arrive, elle se réjouit de pouvoir fouler les courts en gazon du All England Club.

"Il y a deux ans, j’avais déjà été tout près de me qualifier. J’avais perdu au dernier tour contre Gauff", a-t-elle poursuivi. "Le gazon est une surface qui convient bien à mon jeu. C’est plus naturel pour moi, vu que je ne mets pas beaucoup d’effet dans mes frappes. J’espère désormais réussir à passer un tour, je pense que j’en ai les capacités, mais si je dois affronter un grand nom (elle est déjà tombée sur Petra Kvitova à l’Open d’Australie et à Roland-Garros, ndlr), je ferai le maximum. Je vais d’abord en profiter ce soir et demain pour savourer un peu en compagnie d’Ali (Van Uytvanck, sa fiancée, ndlr) et d’Ann Devries (son coach, ndlr)."