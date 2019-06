Wimbledon: Goffin contre Klahn, Bemelmans face à Wawrinka et Mischa Zverev pour Darcis

David Goffin, 23e joueur mondial, affrontera l'Américain Bradley Klahn (ATP 89) au premier tour de Wimbledon, troisième tournoi du Grand Chelem de tennis de la saison. Ruben Bemelmans (ATP 171) a lui hérité du Suisse Stan Wawrinka (ATP 19) tandis que Steve Darcis (ATP 230) défiera l'Allemand Mischa Zverev (ATP 119). C'est ce qu'il ressort du tirage au sort effectué vendredi.

Goffin, 28 ans, récent finaliste à Halle, débutera contre Klahn, un Américain de 28 ans qu'il n'a encore jamais rencontré sur le circuit. Klahn, aucun titre sur le circuit ATP, a battu Darcis lundi à Antalya (6-3, 6-2).

Goffin dispute Wimbledon pour la 7e fois. Il a atteint les 8e de finale, son meilleur résultat, en 2015 et 2016. L'an passé, il a été éliminé dès le premier tour par l'Australien Matthew Ebden.

Avec Wawrinka, le tirage au sort a réservé un fameux morceaux à Bemelmans, 31 ans. Le Suisse, 34 ans, a remporté 16 tournois dans sa carrière dont trois du Grand Chelem: l'Open d'Australie en 2014, Roland-Garros en 2015 et l'US Open en 2016. Seul Wimbledon manque à son palmarès. Il s'est arrêté en quarts de finale en 2014 et 2015. En six participations, Bemelmans a comme meilleur résultat le 3e tour en 2017. Les deux joueurs se sont affrontés une fois, en 2015 à Flushing Meadows, avec une victoire en trois sets du Suisse, 6-3, 7-6 (7/5), 6-4.

Darcis, 35 ans, trouvera sur sa route Misha Zverev, 31 ans. L'Allemand compte un seul titre ATP à son palmarès, le tournoi sur gazon d'Eastbourne en 2018. Il faut remonter à 2011 et le tournoi Challenger de Saint-Marin pour trouver la seule confrontation jusqu'ici entre les deux joueurs. Darcis s'était imposé 7-6 (7/3), 6-1). Darcis est de retour à Wimbledon après avoir fait l'impasse sur l'édition 2018. Il s'agira de sa 7e participation. A trois reprises, il a été éliminé au deuxième tour.