Elise Mertens et sa nouvelle partenaire, la Taïwanaise Hsieh Su-wei, disputaient leur toute première finale ensemble. A Wimbledon, les têtes de série numéro 3 affrontaient la paire russe composée d’Elena Vesnina et Veronika Kudermetova. Elise Mertens et Hsieh Su-Wei se sont finalement imposées 4/6 7/5 9/7, après avoir sauvé deux balles de match dans la deuxième manche. C'est le troisième Grand Chelem en double d'Elise Mertens.

Elise Mertens (WTA 8) était aux anges, samedi soir à Wimbledon, après avoir ajouté un troisième titre du Grand Chelem en double à sa collection. Pour sa toute première finale sur le gazon londonien, la Limbourgeoise, 25 ans, et sa partenaire taiwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 5) sont sorties victorieuses d’un thriller de 2h30 sur le Centre Court contre les Russes Veronika Kudermetova (WTA 24) et Elena Vesnina (WTA 139). Elles se sont imposées 3-6, 7-5 et 9-7 après avoir sauvé deux balles de match à 5-4 dans le deuxième set.

"Ce fut un match incroyable", déclare Elise Mertens. "J’ai l’impression que cela avait duré 7 heures tellement c’était serré. Je me disais que cela ne finirait jamais. C’est la raison pour laquelle, lors de notre première balle de match, j’ai dit à Su-Wei 'Vas-y. De grâce, conclus !' Ce fut un match tellement éprouvant. Elles ont également eu des balles de match, si je me souviens bien. Nous avons simplement continué à nous accrocher. Nous n’avons jamais abandonné. Et c’est peut-être ce fighting spirit que nous avons affiché qui a fait la différence aujourd’hui. Bien sûr, il y avait de la tension, mais nous l’avons bien gérée à la fin. Là, on en rigole, mais nous sommes très heureuses d’avoir réussi à conclure".

Ce triomphe, le deuxième en Grand Chelem cette année après sa victoire à l’Open d’Australie avec la Biélorusse Aryna Sabalenka, vient compenser largement un Wimbledon qui avait été décevant pour Elise Mertens jusque-là. La N.1 belge avait en effet été éliminée au troisième tour en simple contre l’Américaine Madison Keys (WTA 27) dans un match où elle avait été impuissante.

"Cette déception demeure, mais être parvenue à se remobiliser pour gagner en double est vraiment chouette", a-t-elle poursuivi. "Ce n’est pas tous les jours que l’on remporte un tournoi du Grand Chelem. Et j’aime bien jouer en double, car c’est plus décontracté, même si on ne le dirait pas au vu du match d’aujourd’hui. C’est mon troisième Grand Chelem sur les quatre et c’est très spécial de gagner sur une surface autre que le dur. Qui plus est après avoir sauvé des balles de match. C’est quelque chose dont nous nous souviendrons toute notre vie ! Je ne suis pas quelqu’un qui boit beaucoup, mais je trinquerai sans doute avec une coupe de champagne pour fêter ça".