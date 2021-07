Wimbledon : Djokovic se qualifie pour la finale et tentera de remporter son 20e Grand Chelem face à Berrettini

Novak Djokovic s’est qualifié pour la finale de Wimbledon en battant Denis Shapovalov en trois sets (7-6/7-5/7-5) en 2h44. Pourtant le Canadien n’aura pas démérité pour sa première demi-finale en Grand Chelem. Mais Djokovic a su resserrer le jeu quand il le fallait. Notamment dans la première manche quand Djokovic a effacé un break de retard pour ensuite remporté le tie-break.

"Il a servi pour le premier et il était le meilleur en début de match. Il a été très bon tout au long du tournoi. On le reverra dans le futur, car c’est un grand joueur" a commencé par déclarer Djokovic.

"Le rêve continue et je donne mon possible à chaque match et je n’abandonne pas. En ce moment dans ma carrière, les Grand Chelem sont ma priorité et j’ai le privilège d’écrire l’histoire du sport. Mais pour moi, un seul match existe et c’est le prochain."

En finale, Djokovic affrontera l’Italien Matteo Berrettini, vainqueur plus tôt d’Hubert Hurkacz et tentera d’égaler le record de 20 Grand Chelem détenu par Rafael Nadel et Roger Federer.

Double tenant du titre à Wimbledon, Djokovic est à la recherche de ce 20e titre. S’il remporte le tournoi, le Serbe, vainqueur cette année à l’Australian Open et à Roland-Garros, n’est surtout plus qu’à deux succès de remporter les trois premiers tournois du Grand Chelem de la saison et pourrait être en mesure de faire le Grand Chelem sur une seule année.

Plus personne n’a réussi le Grand Chelem calendaire en remportant les quatre Majeurs sur la même saison depuis l’Australien Rod Laver, en 1969, il y a 52 ans.