Un sacre, sur le gazon londonien, permettrait donc d’égaliser le total de ses deux illustres adversaires et d’ajouter une nouvelle ligne à son prestigieux palmarès personnel. Et si la route vers son 6e Wimbledon personnel semble toute tracée, attention au péché d’orgueil. Parce que derrière, la meute n’attend qu’un petit faux pas pour espérer faire tomber le grandissime favori. Tour d’horizon des sept adversaires qui rêvent encore de battre Novak Djokovic.

Forcément placardé outsider de cette rencontre, Fucsovics ne s’est pas laissé démonter. "J’aime jouer contre Novak Djokovic" a-t-il clamé en conférence de presse. Et même s’il n’est jamais parvenu à s’imposer face au Joker (0/2), le Hongrois a tout d’un cadeau empoisonné. Son coup droit et son service puissant pourraient pousser le Serbe à sortir le grand jeu. Attention cependant, le marathon ultra face à Rublev pourrait peser dans les guiboles.

Marton Fucsovics, adversaire hongrois de Djokovic à Wimbledon. © AFP or licensors

Qualifié pour son 2e quart en carrière après l’US Open en 2020, le natif de Tel Aviv confirme sa montée en puissance des derniers mois et confirme également qu’il a tout d’un futur grand. Attention cependant à ses sauts de concentration qui lui ont déjà joué des tours par le passé. Attention également au duel face à Karen Khachanov qui a tout d’un (long) bras de fer et qui pourrait donc avoir des répercussions physiques face au métronome Novak Djokovic en demi.

Que le marathon face à l’éternel Philip Kohlschreiber paraît déjà loin pour Denis Shapovalov. Passé proche de la correctionnelle face au vétéran allemand au 1e tour (une victoire au 5e set après près de 4 heures de match), le prodige canadien a corrigé le tir par la suite. D’abord sans jouer, bénéficiant du forfait d’Andujar, puis en donnant une leçon aux pauvres Andy Murray et Robert Bautista Agut, renvoyés à leurs études en trois sets.

Bilan face à Novak Djokovic : 0/6, six matches, six défaites

Miraculé Karen Khachanov ! Poussé dans ses tout derniers retranchements par Sebastien Korda, jeune Américain de 21 ans, le Russe s’en est sorti au bout du suspense au terme d’une 5e manche complètement décousue (13 breaks) terminée sur le score de 10-8. Quart de finaliste à Roland en 2019 et catalogué comme la grande relève du tennis russe, Khachanov retrouve donc les quarts après deux ans de frustrations et de résultats en demi-teinte. Premier Russe à atteindre ce stade de la compétition à Wim depuis le fantasque Mikhail Youzhny en 2012, Khachanov a une occasion en or de rallier le dernier carré et de potentiellement retrouver Novak Djokovic. Mais pour cela, il faudra venir à bout de la pépite canadienne Denis Shapovalov. Pas une mince affaire…

Felix Auger-Aliassime en quarts de finale de Wimbledon. © AFP or licensors

Felix Auger-Aliassime

Classement ATP : 19e

Adversaires battus pour arriver en quarts : Monteiro, Ymer, Kyrgios (ab.), Zverev

Adversaire en quarts : Matteo Berrettini

Bilan face à Djokovic : Jamais affronté

Quel mental ! Alors qu’il menait tranquillement deux sets à zéro contre Alexander Zverev en 8e, Felix Auger-Aliassime a été surpris par le retour tonitruant de l’Allemand, revenu au mental pour égaliser à deux manches partout. Un baroud d’honneur finalement infructueux puisque Auger-Aliassime a finalement abattu son récalcitrant adversaire dans une 5e manche haletante (6-4, 4 heures de jeu en tout).

A 20 ans (bientôt 21), le Canadien écrit donc l’histoire de son pays, conjointement avec Shapovalov, puisque c’est la 1e fois de l’histoire que deux Canadiens sont en quarts de finale d’un Grand-Chelem. Un exploit colossal qui en appelle d’autres sur le gazon londonien tant Auger-Aliassime se sent à l’aise sur cette surface.

Pour rêver d’un dernier carré, il faudra dorénavant venir à bout du métronome italien, Matteo Berrettini, dans un duel de parfaits novices à ce niveau-là à Wimbledon. Le vainqueur sera ensuite aux prises avec soit Roger Federer, soit l’invité surprise Hubert Hurkacz. Avant une finale face au maître des lieux ?

Matteo Berrettini

Classement ATP : 9e

Adversaires battus pour arriver en quarts : Pella, Van de Zandschulp, Bedene, Ivashka

Adversaire en quarts : Felix Auger-Aliassime

Bilan face à Djokovic : 0/2, deux matches, deux défaites

Tête de gondole d’un tennis italien qui retrouve des couleurs depuis quelques années, Matteo Berrettini confirme, tournoi après tournoi, qu’il faudra probablement compter sur lui pendant un petit temps. Solide 9e mondial et convaincant quart de finaliste à Roland, l’Italien est en forme. La preuve, il a tranquillement tracé sa route à Wimbledon jusqu’à présent, profitant d’un tableau plutôt clément pour ne pas traîner et abandonner une seule manche (face à Pella au premier tour).

Pour le reste, l’impression visuelle est franchement convaincante, l’attitude tout autant. Et s’il a probablement moins d’or dans la raquette d’Auger-Aliassime, Berrettini a plus d’expérience et un service exceptionnel (59 jeux de service remportés sur 61 !) Il faudra donc être très solide pour le bouger.

Hubert Hurkacz

Classement ATP : 18e

Adversaires battus pour arriver jusqu’en quarts : Musetti, Giron, Bublik, Medvedev

Adversaire en quarts : Roger Federer

Bilan face à Djokovic : 0/2, deux matches, deux défaites

Hubert Hurkacz, l’invité surprise de ce Wimbledon 2021. L’homme qu’on n’attendait pas à pareille fête. Parce qu’avant le lever de rideau du 3e Grand-Chelem de l’année, le Polonais venait d’encaisser cinq défaites consécutives, dont une embarrassante, au premier tour de Roland, face à Botic Van De Zandschulp, pourtant modeste 139e mondial.

Mais le gazon londonien a semble-t-il donné des ailes à Hurkacz puisqu’il n’a laissé aucune chance au premier tour à Musetti, pourtant la révélation de Roland-Garros, avant de confirmer face à Giron et Bublik par la suite.

Opposé à Medvedev, principal outsider du tournoi derrière Djokovic, Hurkacz a probablement remporté la plus belle victoire de sa carrière, terrassant le Russe en deux jours et en cinq sets. En pleine confiance et galvanisé par cette victoire de prestige, le Polonais s’apprête à affronter le maître des lieux, Roger Federer.

Roger Federer

Classement ATP : 8e

Adversaires battus pour arriver jusqu’en quarts : Mannarino (ab.), Gasquet, Norrie, Sonego

Adversaire en quarts : Hubert Hurkacz

Bilan face à Djokovic : 23/50, 50 matches, 23 victoires, 27 défaites (1/4 à Wimbledon)

Inusable Roger Federer ! Même si sa grandiosité n’est plus à prouver, le Suisse n’a visiblement toujours pas envie de raccrocher, malgré un corps de plus en plus usé. Débarqué sur le gazon de Wim sans vraies certitudes quant à son niveau de jeu, Fed a douté au premier tour face à Mannarino (mené deux sets à un avant l’abandon du Français) avant de retrouver son tennis par la suite (1 set perdu en trois matches).

On le sent, Federer monte en puissance, mis en confiance par ce parcours finalement assez tranquille. Et si une finale face à Novak Djokovic fait évidemment rêver tous les observateurs, le Suisse va devoir éviter le filet piégeux tendu par Hubert Hurkacz avant de Berrettini ou Auger-Aliassime en demi. Un menu copieux. Mais impossible n’est pas Federer. Même à 39 ans…