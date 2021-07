Wimbledon : Ashleigh Barty et Matteo Berrettini, au nom des idoles

Le tennis est un sport individualiste. Etre égoïste peut même être un atout. Mais connaître et respecter l’histoire de son sport est une qualité. Ashleigh Barty et Matteo Berrettini ont entamé le tournoi de Wimbledon en étant en quelque sorte "en mission". Dans leur quête de victoire, ils se sont sentis guidés par de glorieux anciens.

Adriano Panatta, vainqueur de Roland-Garros en 1976 © AFP

Matteo/Adriano

Matteo Berrettini est le premier Italien à atteindre la finale du tournoi de Wimbledon. Et il espère devenir le premier Italien à gagner un tournoi du Grand Chelem depuis Adriano Panatta, à Roland-Garros, en 1976. Lui aussi est en contacts réguliers avec celui qui l’a inspiré. "Il m’a envoyé un message, après mon quart de finale. Il m’a dit que maintenant que j’étais en demi-finale, je devais aller jusqu’au bout".

Adriano Panatta donne aussi des conseils à Matteo Berretini, et depuis très longtemps. "Il a cru en moi, quand j’étais jeune. J’ai joué en double avec lui, dans le club où je m’entraînais. Il m’a dit que je servirais un jour à 220 kilomètres à l’heure. Je ne l’ai pas cru. Et puis, quand j’ai regardé son palmarès, je me suis dit qu’il s’y connaissait quand même un peu en tennis, et qu’il avait peut-être raison."

Adriano Panatta lui a sans doute envoyé un nouveau message, avant la finale, pour lui dire qu’il était capable d’être le premier à battre Novak Djokovic, cette année, en Grand Chelem. Et Matteo Berrettini, invaincu cette saison sur gazon, va sans doute monter sur le court en étant persuadé que son idole a raison, une fois de plus.