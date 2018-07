Wickmayer : "Une belle récompense de mon travail"

"C'est toujours un grand moment de figurer au troisième tour dans un tournoi du Grand Chelem", a dit Yanina Wickmayer (WTA 101) mercredi à Wimbledon, très heureuse après sa victoire 6-4, 6-3 contre l'Allemande Andrea Petkovic (WTA 95). Pour la première fois depuis Roland-Garros 2016, la Belge de 28 ans a gagné deux matches d'affilée dans une levée du Grand Chelem, en y ajoutant la manière.

"Le premier set a été très important", raconta-t-elle. "Elle était bien rentrée dans le match, ce n'était pas facile de gagner les longs échanges. Même si j'étais menée, je suis restée calme et positive, car je sentais qu'il y avait des opportunités. Je la breakais plus facilement qu'elle. Et dès que j'ai trouvé du relâchement dans mes coups, j'ai pu lui faire beaucoup plus mal. Je n'ai pas vu si elle était malade ou pas, même si c'est vrai qu'au deuxième set, elle a cherché à écourter les points. Mais je suis restée solide, cela fait plaisir. J'ai bien bossé la semaine qui a précédé le tournoi et je me sentais prête à jouer des matches, et à en gagner. Je suis très contente, c'est une belle récompense de mon travail."

Yanina Wickmayer reverdit donc sur le gazon de Wimbledon, après une période difficile qui l'a vue ressortir du top 100. Ce vendredi, elle aura même l'opportunité de se hisser en huitième de finale à Londres pour la première fois depuis 2011, opposée à la Croate Donna Vekic, petite amie de Stan Wawrinka (WTA 55), 22 ans.

"Opportunité, je ne sais pas. C'est tout de même une joueuse qui joue très bien ces derniers temps. Ses seules défaites sont contre des grosses têtes de série et elle joue très bien sur gazon. Je me rappelle de son match contre Konta ici, l'an dernier (NDLR: Vekic avait perdu 10-8 au troisième set au deuxième tour). Je l'ai déjà battue, une fois ou deux (NDLR: en Fed Cup en 2014 et à Toronto, en qualifs, en 2015), mais elle était encore jeune. Je considère que je n'ai rien à perdre depuis le début de ce tournoi et je suis contente de pouvoir jouer un match de plus", a ponctué la Belge.