Wickmayer supporter des Diables : "2-1 pour la Belgique et pour moi aussi"

Yanina Wickmayer (WTA 101) s'apprête à vivre une journée palpitante, ce vendredi à Wimbledon. L'Anversoise, 28 ans, va ainsi tenter de se qualifier pour la deuxième fois de sa carrière pour les huitièmes de finale sur le gazon londonien. Elle va affronter la Croate Donna Vekic (WTA 55), 22 ans. Et ensuite, elle espère vibrer devant le quart de finale des Diables Rouges contre le Brésil à la Coupe du Monde de football en Russie.

"Je suis très contente de me retrouver là", a-t-elle confié. "Cela fait plaisir d'avoir gagné deux matches. C'est un tournoi très spécial. Et cela donne de l'énergie positive. Je me sens bien sur le terrain, je suis heureuse et je pense que cela se voit. J'ai affiché un très bon niveau de jeu jusqu'à présent. J'ai trouvé du relâchement dans mes frappes et je suis agressive. Vekic, je l'ai déjà battue (en Fed Cup en 2014 et à Toronto, en qualifs, en 2015, ndlr), mais elle était encore jeune et elle a fait des progrès depuis. Elle est devenue plus constante. Je devrai bien servir et être très solide."

Yanina Wickmayer, qui ne pourra normalement pas compter le soutien de Steve Darcis, en vacances à la côte, jouera en outre une nouvelle fois tôt dans la journée, en deuxième match sur le court n°3. Ce ne sera pas pour lui déplaire. Non seulement, cela lui permettra de "garder la même routine, ce qui est toujours bienvenu", comme elle le dit, mais cela lui assurera aussi de pouvoir suivre, en direct à la télévision, le match des Diables, programmé à 19h à Londres.

"Et je pense qu'ils vont également faire un bon match. Les Diables sont une des équipes qui dégagent le plus de confiance, de sérénité dans cette Coupe du Monde. Et j'espère que Marouane Fellaini jouera. Je le connais un peu. Il est souvent venu chez Lieven Maesschalk. J'ai un petit faible pour lui. Quand il est monté au jeu, j'ai d'ailleurs dit qu'il allait marquer", raconta-t-elle. "Si je dois donner un pronostic, je dirais 2-1 pour la Belgique. Et si c'est 2-1 aussi pour moi contre Vekic, je prends !", sourit-elle.