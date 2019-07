Verdasco, battu par Goffin: "C'est un joueur très régulier"

Fernando Verdasco (ATP 37) a quitté Wimbledon déçu lundi soir après sa défaite 7-6 (11/9), 2-6, 6-3, 6-4 en huitième de finale contre David Goffin (ATP 23). L'Espagnol, 35 ans, qui a repris des couleurs sur le gazon du All England Club, maudira sans doute encore quelque temps la perte du premier set où il a hérité de 5 balles de set dans le tie-break.

"Le premier set était très important", a-t-il expliqué en conférence de presse. "Après avoir fait mon retard, j'ai mené 6-3 dans le tie-break, avec une balle de set sur mon service, et je ne suis pas parvenu à conclure. Il est évident que cela aurait changé la physionomie du match. J'ai ensuite encore hérité d'une balle de break au début du troisième, mais j'ai commencé à rater plus que lui. J'ai rencontré beaucoup de difficultés à garder mon service, alors que lui était plus solide et touchait plus de lignes."

Les statistiques de la rencontre le confirment allègrement. Si le gaucher madrilène a ainsi frappé 50 coups gagnants, il a aussi commis 48 fautes directes, contre seulement 28 à David Goffin. Et il a aussi concédé 13 balles de break au Liégeois.

"Je sais qu'il (ndlr: Goffin) est un joueur très régulier, mais peu importe votre degré de régularité, vous aurez toujours des bons jours et des moins bons jours", a-t-il poursuivi. "Le deuxième set, j'étais meilleur que lui et dans les troisième et quatrième, il était meilleur que moi. J'ai aussi essayé d'être régulier et agressif, mais il était dans un meilleur jour que moi. J'aurais sans doute signé pour pareil résultat à l'entame du tournoi, mais quand on est en huitième de finale, vous en voulez évidemment plus", a-t-il conclu.