Venus Williams rejoint le 3e tour en trois sets

Venus Williams (WTA 9) a rejoint le troisième tour du tournoi de tennis de Wimbledon, mercredi. L'Américaine de 38 ans, quintuple lauréate et encore finaliste l'an dernier, a dû disputer trois manches avant d'écarter la Roumaine Alexandra Dulgheru (WTA 141) : 4-6, 6-0 et 6-1. La rencontre s'est achevée après 2h02 de jeu.

Venus Williams sera opposée en seizième de finale à la lauréate du match qui doit opposer la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 20/N.20) à la Russe Anna Blinkova (WTA 107).

Neuvième tête de série cette année sur le gazon londonien, l'aînée des soeurs Williams s'est imposée en 2000, 2001, 2005, 2007 et 2008. Elle a aussi perdu quatre finales en 2002, 2003, 2009 et 2017 (face à Garbine Muguruza). Elle compte aussi six victoires en finale du double (2000, 2002, 2008, 2009, 2012, 2016), toujours en compagnie de sa soeur Serena.

Venus Williams a été éliminée dès le premier tour tant à Melbourne qu'à Roland-Garros, à l'occasion des deux premières levées du Grand Chelem en 2018.