Venus et Serena Williams rejoignent le 3e tour à Wimbledon

Venus Williams (WTA 9) a rejoint le troisième tour du tournoi de tennis de Wimbledon, mercredi. L'Américaine de 38 ans, quintuple lauréate et encore finaliste l'an dernier, a dû disputer trois manches avant d'écarter la Roumaine Alexandra Dulgheru (WTA 141) : 4-6, 6-0 et 6-1. La rencontre s'est achevée après 2h02 de jeu. Sa sœur, Serena l'a imitée quelques heures plus tard.

Venus Williams sera opposée en seizième de finale à la lauréate du match qui doit opposer la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 20/N.20) à la Russe Anna Blinkova (WTA 107).

Neuvième tête de série cette année sur le gazon londonien, l'aînée des soeurs Williams s'est imposée en 2000, 2001, 2005, 2007 et 2008. Elle a aussi perdu quatre finales en 2002, 2003, 2009 et 2017 (face à Garbine Muguruza). Elle compte aussi six victoires en finale du double (2000, 2002, 2008, 2009, 2012, 2016), toujours en compagnie de sa soeur Serena.

Venus Williams a été éliminée dès le premier tour tant à Melbourne qu'à Roland-Garros, à l'occasion des deux premières levées du Grand Chelem en 2018.



Absente l'an passé pour cause de grossesse, Serena Williams a aligné une seconde victoire en deux sets sur le gazon londonien. L'Américaine, septuple lauréate de l'épreuve, a dominé mercredi au deuxième tour la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 135) 6-1, 6-4 après 66 minutes de jeu.

Lundi, elle s'était déjà imposée en deux sets, écartant la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 105) 7-5, 6-3, malgré un break de retard dans la seconde manche. L'ancienne N.1 mondiale, aujourd'hui 181e, avait dû déclarer forfait début juin pour les huitièmes de finale de Roland-Garros qui devait l'opposer à Maria Sharapova en raison d'une blessure aux pectoraux. Elle n'avait plus joué depuis lors.

Serena Williams affrontera la Française Kristina Mladenovic (WTA 62) ou l'Allemande Tatjana Maria (WTA 57) pour une place en huitièmes de finale.

L'Américaine de 36 ans s'est imposée en 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 et 2016 sur le gazon du All England Club qu'elle foule pour la 18e fois de sa carrière.