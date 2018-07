Van Uytvanck passe le premier tour à Wimbledon et s'offre un duel contre la tenante du titre

Alison Van Uytvanck (WTA 47) s'est qualifiée pour le deuxième tour de Wimbledon grâce à une convaincante victoire 6-2, 6-2 sur la Slovène Polona Hercog (WTA 64) ce mardi, sur le gazon londonien. La rencontre a duré 1 heure et 6 minutes.

La Brabançonne flamande, 24 ans, n'avait encore jamais réussi à battre Hercog en trois confrontations.

Elle passe le premier tour de Wimbledon pour la première fois depuis 2014, lorsqu'elle avait atteint le deuxième tour pour sa première apparition au All England Club. Ces trois dernières années, elle avait à chaque fois été éliminée au premier tour.

"Cela fait toujours plaisir de gagner un match à Wimbledon. Qui plus est, en jouant de cette manière. J'ai vraiment bien retourné et je pense que cela m'a beaucoup aidé, expliqua-t-elle. De cette façon, j'ai pu lui mettre beaucoup de pression. J'ai toujours eu le match sous contrôle, dès le début. Ce n'était pas facile avec le vent et le bruit qui régnait suite au va-et-vient du public. Mais j'ai très bien joué et je suis contente. C'était le match idéal avant d'affronter Muguruza."

Le nom est tombé. Garbine Muguruza (WTA 3) sera, en effet, la prochaine adversaire d'Alison Van Uytvanck sur le gazon du All England Club. L'Espagnole, 24 ans également, n'est autre que la tenante du trophée à Wimbledon, après sa victoire en finale contre Venus Williams. C'est dire la tâche qui l'attend.

"Je ne l'ai encore jamais rencontrée, mais je me suis déjà entraînée avec elle à Roland Garros, a-t-elle poursuivi. Muguruza, c'est du solide. On n'en a peut-être pas l'impression quand on la regarde à la télévision, mais je peux vous assurer que quand on se trouve en face, la balle vient très vite. Cela ne me surprend pas qu'elle ait gagné Wimbledon l'an dernier. Il faudra que je m'amuse et ce sera un bon test pour voir où j'en suis. J'aurais peut-être aussi l'occasion de jouer sur le Centre Court ou le Court n°1. Ce serait génial, car c'est le temple du tennis."

Notre compatriote a joué une fois contre Muguruza, en 2014 à Florianopolis. L'Espagnole s'était imposée 6-2, 6-7 (1/7), 6-3.