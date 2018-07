Van Uytvanck: "ce sera un match difficile, mais également pour mon adversaire"

Alison Van Uytvanck (WTA 47) va tenter de se hisser pour la première fois de sa carrière, ce lundi, en quart de finale à Wimbledon, pour égaler par la même occasion son meilleur résultat dans une levée du Grand Chelem, obtenu à Roland Garros en 2015. La Grimbergeoise, 24 ans, tombeuse de Garbine Muguruza (WTA 3), la tenante du trophée, au deuxième tour, retrouvera sur le court n°18, la Russe Daria Kasatkina (WTA 14), 21 ans.

"Je suis bien entrée dans le tournoi contre la Slovène Hercog et j'ai réussi à élever mon niveau de jeu à chaque match. C'est super !", se réjouit-elle. "Je savais que j'étais capable de très bien jouer sur gazon. J'ai toujours apprécié cette surface. Et le fait d'avoir bien joué dès le premier match m'a donné confiance en mon tennis. Et la confiance, cela change tout ! Peu importe la surface, cela aide à tous niveaux : service, retour, coups de fond. Tout le monde joue bien au tennis. C'est juste une question d'avoir la confiance de frapper la balle sans aucune crainte. Beaucoup de joueuses, et même de joueurs, m'ont félicitée. Mais le tournoi n'est pas encore fini. J'aurai assez de temps pour fêter après..."

Hasard des circonstances, il s'agira de la deuxième confrontation en moins de deux semaines entre Alison Van Uytvanck et Daria Kasatkina, coachée par le Wavrien Philippe Dehaes. À Eastbourne, la Brabançonne s'était inclinée 5-7, 6-4 et 6-1 contre la Russe, au terme d'un match très accroché. C'est dire si elle sera revancharde.

"Je suis un peu partagée entre deux sentiments. Je n'aurai rien à perdre, car c'est une très bonne joueuse, mais comme c'était serré à Eastbourne, il y aura un peu de stress", poursuit notre compatriote, déjà assurée de grimper à la 38e place à la WTA.

"Ce sera un match difficile, mais pour elle également, je pense. Je me sens mieux ici qu'à Roland Garros en 2015, d'autant que mon parcours était plus difficile, avec Muguruza, Kontaveit et maintenant Kasatkina. J'ai plus de maturité et je comprends mieux ce qui m'arrive. Je n'avais pas bien servi à Eastbourne, mais de mieux en mieux ici, donc j'espère pouvoir continuer comme ça et être agressive. On se connaît bien et j'espère que l'on disputera un bon match", conclut-elle.