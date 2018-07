Steve Darcis: "Maintenant, je peux le dire, j'adore ce travail de coach"

Quand on reste 15 minutes avec Steve Darcis dans la zone "joueurs, entourages des joueurs, journalistes" de Wimbledon, on voit défiler pas mal de gens qui s'arrêtent et saluent le joueur belge. Il doit démentir quand quelques-uns l'imaginent dans le tableau du tournoi. "Non, je suis ici en tant qu'entraîneur de Yanina Wickmayer". Ca surprend, évidemment, ceux qui n'ont pas suivi son actualité. Il y a quelques semaines, il a annoncé qu'il ne jouerait pas un seul match, en 2018.

Sa dernière rencontre officielle, c'était en finale de la Coupe Davis. Il était déjà blessé au coude, à ce moment-là. Cela va mieux, mais il ne pourra pas reprendre sa carrière avant le début de l'année prochaine.

Steve Darcis est donc coach, pour le moment, entre autres activités. Il aide Yanina Wickmayer, et il le fera encore après Wimbledon, notamment pour la tournée américaine.

Entretien...

Steve, le premier tour de Yanina s'est bien passé...

Oui, super, franchement. Je suis super-fier d'elle, super-content pour elle aussi. Elle a vraiment beaucoup bossé, pendant une semaine, après avoir ressenti des douleurs au dos. Elle a fait un super-match. C'était vraiment un match dangereux, et elle a vraiment bien joué. Que du positif...

Vous avez travaillé avec elle pendant une semaine, avant Wimbledon. C'était comment ? Sympa avant tout ?

On avait déjà fait un tournoi ensemble, mais malheureusement elle s'était blessée, donc elle était rentrée en Belgique, se soigner pendant 10 jours. Ici, on est venus très tôt, pour qu'elle puisse retrouver ses repères sur gazon. On a fait une super-semaine d'entraînement. On a joué deux fois ensemble, et elle a fait des points avec les autres joueuses. Franchement, c'est super de bosser avec elle, elle a une super-mentalité, on s'amuse vraiment bien en dehors. Et une fois qu'elle est sur le terrain, on voit une autre Yanina, la bosseuse, la courageuse. Je suis super-content de travailler avec elle. Elle mérite d'être beaucoup mieux classée que ce qu'elle n'est maintenant.

On ne sait pas si on va aimer les choses, avant de les tester. Ce rôle de coach, il vous plait ?

Je suis content de le faire maintenant, surtout que l'année prochaine, je serai à nouveau sur le terrain, comme joueur. C'est une super-expérience. J'ai pensé que c'était vraiment le bon moment pour tenter la chose, et voir si ça me plaisait. Au fond de moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime, mais à quel point j'allais aimer ça, c'était la question. Maintenant, je peux dire que j'adore vraiment ça. Et j'espère qu'après ma carrière, je pourrai aider quelqu'un.

On vous avait déjà vu conseiller l'équipe belge de Coupe Davis. Ici, vous avez vraiment un rôle de coach, mais avec une femme. Cela peut en surprendre certains...

Ca reste du tennis... Ce sont deux tennis différents, ce n'est pas comparable, mais c'est le même sport, et il faut aller dans la même direction. Pour l'instant, on bosse dans la bonne direction, ça se passe super-bien. C'est intéressant que je sois chez les filles. C'est plutôt marrant qu'autre chose.

Et vous semblez être un coach pro, qui s'intéresse à la future adversaire de votre joueuse, qui va aller la voir...

Si je le fais, je le fais à fond. Ou alors, je reste chez moi... C'est ça aussi qu'elle attend de moi, que je fasse le boulot à fond. Comme elle, en fait. Elle se donne à 200%, à moi de me donner aussi à 200%. J'essaye de le faire du mieux que je peux. Et pour l'instant, je pense qu'elle est contente.

Vous étiez nerveux, pendant son match ?

Je n'étais pas spécialement nerveux. C'était surtout pour elle, j'avais vraiment envie qu'elle passe ce premier tour. Les gens voient les matches, mais ne voient pas tout ce qui se passe à côté. Moi, quand je vois à quel point elle s'entraîne, tout ce qu'elle fait pour être bien un jour de match, je ressens bien sûr un peu de stress. Mais c'est un stress complètement différent de celui que l'on ressent quand on joue.

Les environs de la 100e place mondiale, ce n'est pas son niveau. Elle devrait être plus haut, non ?

Oui, mais j'ai tendance à dire, comme le disait mon ancien entraîneur, qu'on a le classement qu'on mérite. Elle a eu des pépins physiques, elle n'a pas beaucoup de confiance, c'est certain. Mais je suis aussi sûr, à 200%, que si elle s'entraîne comme elle le fait là, elle ne va pas rester longtemps 100e mondiale.

Ce qui est important, dans votre collaboration, ce sont les paroles, ou bien vous êtes aussi sur le terrain, et vous frappez aussi dans la balle ?

Un peu des deux. Ca dépend d'elle, c'est vraiment au jour le jour. Certains jours, elle ne se sent pas trop bien, elle a envie de jouer avec moi, elle a envie de travailler des trucs au panier. Là, je suis là, et je suis capable de taper normalement en coup droit. Je me retiens en revers, mais je suis capable de jouer. Et les jours où elle veut faire autre chose, où elle se sent bien, ou je sens qu'il faut faire autre chose, elle joue avec d'autres joueuses, ou un sparring, et je reste à côté. Un mix des deux est vraiment l'idéal.

Comment va votre bras ?

Très bien. Franchement, ça évolue super-bien. J'ai bon espoir pour l'année prochaine...

Tout le monde vous pose la même question, ici, à Wimbledon ? Vous croisez à nouveau les gens du milieu du tennis, c'est chouette pour vous aussi ?

Oui, c'est marrant. C'est un milieu que j'aime bien, mais qui est compliqué quand même. Je suis surtout content d'être là avec des gens qui m'aiment bien, et que j'aime bien. Le fait de revoir des autres joueurs, c'est sympa aussi. Cela se passe bien, beaucoup sont surpris de me voir. Mais le plus important est le plaisir que je prends, à être avec Yanina, son mari, Jérôme, et son kiné, Stéphane.