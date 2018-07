Steve Darcis, à Wimbledon avec Wickmayer: "Le but est de rejouer l'année prochaine"

Steve Darcis ne jouera plus au tennis cette année à la suite d'une blessure récurrente au coude droit, mais il est bien présent à Wimbledon qui commence lundi. Le Liégeois, 34 ans, retombé au 245e rang à l'ATP, y accompagne en tant que conseiller Yanina Wickmayer (WTA 102), qui rencontrera l'Allemande Mona Barthel (WTA 114) au premier tour.

"Cela me fait un peu bizarre d'être ici", a confié le Sprimontois, qui a signé l'un des plus beaux exploits de sa carrière sur le gazon du All England Club, en battant Rafael Nadal au premier tour de l'édition 2013. "J'ai accepté de donner un coup de main à Yanina. Et je le fais avec beaucoup de plaisir. Elle est très motivée et travaille dur pour revenir à son meilleur niveau. C'est une attitude que j'aime. Elle a de bonnes frappes et j'essaie de la mettre en confiance. Je suis persuadé qu'elle peut bien jouer ici".

Steve Darcis se voit bien devenir coach plus tard, alors qu'il collabore déjà avec les écoles de tennis d'Aywaille et de Bastogne. Le Liégeois, cela dit, a toujours l'intention de rejouer sur le circuit d'ici là. Il a d'ailleurs prévu de reprendre l'entraînement vers la fin septembre.

"Le but est de rejouer encore au moins un an l'année prochaine, mais tout dépendra de la manière dont les choses se passeront avec mon bras", a ajouté Steve Darcis. "J'ai déjà tapé la balle à plusieurs reprises et je n'ai pas ressenti de douleurs. On verra. Si tout va bien, je recommencerai en Australie, en janvier, avec mon classement protégé".