Serena Williams bénéficie du statut de tête de série à Wimbledon, Elise Mertens N.15

Contrairement à leurs homologues de Roland-Garros, les organisateurs du tournoi de Wimbledon ont décidé d'accorder un statut de tête de série à l'Américaine Serena Williams dans le troisième tournoi du Grand Chelem de la saison.

L'ancienne N.1 mondiale sera la 25ème tête de série sur le gazon londonien. Les seize premières têtes de série sont, les seize premières du classement WTA avec Simona Halep, Caroline Wozniacki et Garbine Muguruza aux trois premières places. Elise Mertens est N.15.

Depuis sa maternité, elle a donné naissance le 1er septembre 2017 à une fille prénommée Alexis Olympia, Serena Williams a très peu joué en compétition. Conséquence, elle a glissé au classement WTA. La lauréate de 7 titres en simple (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) à Wimbledon (plus six en double), n'est plus aujourd'hui que 183ème au ranking mondial.

Compte tenu de son palmarès, les organisateurs anglais ont décidé de lui accorder ce statut protégé de tête de série qu'il l'empêchera d'affronter une des meilleures joueuses actuelles dans les premiers tours.

A Roland-Garros, la cadette des Williams avait profité de son classement protégé pour ne pas avoir à demander une wild-card ou devoir disputer les qualifications. Elle n'avait toutefois pas reçu le statut de tête de série ce qui avait provoqué des réactions outragées aux Etats-Unis. Serena Williams avait gagné ses trois premiers tours. Elle avait déclaré forfait avant son huitième de finale prévu contre Maria Sharapova, blessée aux pectoraux.