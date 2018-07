Rafael Nadal au 3e tour sans perdre un set

Rafael Nadal n'a pas eu de difficulté à se qualifier pour le troisième tour de Wimbledon, jeudi sur le gazon londonien. Le N.1 mondial espagnol a pris la mesure du Kazakh Mikhail Kukushkin (ATP 77) en trois sets, 6-4, 6-3, 6-4, après 2h23 de jeu.

Le Majorquain, vainqueur de son 11e Roland-Garros en juin, est arrivé aux 'Championships' sans avoir disputé la moindre rencontre de préparation sur gazon. Cela n'a pas empêché 'Rafa' de signer une seconde victoire en trois sets après avoir écarté l'Israélien Dudi Sela (ATP 127) au premier tour.

Nadal, double lauréat à Londres (2008 et 2010), affrontera au troisième tour Alex De Minaur (ATP 80). L'Australien de 19 ans a battu le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 72) en quatre sets plus tôt dans la journée, 6-2, 6-7 (8), 7-5 et 6-3.