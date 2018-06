Rafael Nadal arrive à Wimbledon sans avoir joué sur gazon cette saison

C'est en tant que numéro un mondial que Rafael Nadal entamera Wimbledon, le troisième tournoi du Grand Chelem qui débutera lundi à Londres. L'Espagnol a repris la 1e place mondiale à Roger Federer cette semaine, après la défaite du Suisse en finale du tournoi de Halle.

Nadal se dit confiant avant sa 13e participation à Wimbledon, qu'il a remporté en 2008 et 2010. "Je me sens bien. C'est un tournoi spécial, j'ai toujours aimé être ici. On arrive ici sans vraiment savoir comment on se sent. Il faut trouver sa confiance pendant le tournoi et pendant les entraînements la semaine avant. Quand j'arrive à Roland-Garros, je sais où j'en suis, c'est moins le cas ici", déclare Nadal sur le site de l'ATP.

Le numéro un mondial n'a plus joué depuis son 11e titre à Roland Garros. Il a déclaré forfait pour le Queen's et arrive donc à Londres sans avoir joué de match sur gazon. "Renoncer au Queen's ne m'a pas aidé, mais je n'y suis pas allé car j'avais beaucoup joué sur terre battue. Je n'ai plus 20 ans, je dois prendre des décisions sur mon programme parfois. Mon corps doit se reposer et s'adapter au gazon".