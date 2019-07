Quand Nick Kyrgios tombe sur "plus fort" que lui dans les tribunes...

Nick Kyrgios est sans doute l'un des plus grands trublions du tennis actuel. Autant connu pour ses frasques sur les terrains que pour son incroyable talent, le jeune Australien a été surpris par un spectateur qui s'est amusé de son caractère particulier lors de son match contre Thompson.

Non satisfait de sa première balle, Kyrgios a crié sur le court "Tu ne pourrais pas t'acheter un premier service??" Mais ce n'est pas cette phrase qui a provoqué l'hilarité générale, mais la réponse décalée d'un spectateur quelques instants plus tard. Alors que Kyrgios tente dans la foulée sa chance sur deuxième balle, qui est signalée "let" de façon tout à fait correcte, un spectateur crie alors "Tu ne peux pas t'acheter une deuxième balle?"... Tout le court éclate alors de rire, et Kyrgios aussi. Heureusement pour l'homme dans le public, le joueur semblait plutôt de bonne humeur ce jour-là.