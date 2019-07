Philippe Dehaes : "David Goffin devient enfin un homme !"

David Goffin réussit le meilleur Wimbledon de sa carrière : quart de finaliste à Roland-Garros en 2016 et Melbourne en 2017, il atteint le même stade dans son tournoi préféré, le doux gazon londonien. Ce mercredi, Goffin affrontera le n°1 mondial Novak Djokovic pour accéder au dernier carré.

Il y a quelques mois, le Liégeois était au fond du trou. Après avoir atteint le Top 10 mondial, il avait décidé, avec son coach Thierry Van Cleemput, de mettre fin à une collaboration de toujours. Déjà intégré à sa structure, Thomas Johansson avait avancé d’un cran et repris le coaching de Goffin. Quelques mois plus tard, les effets semblent se faire sentir. Mais qu’est-ce qui explique vraiment la métamorphose de Goffin en quelques mois ?

"Thomas Johansson est un homme qui a connu le tout haut niveau comme joueur mais a conservé aussi une très grande humilité comme coach" explique Philippe Dehaes, consultant RTBF et coach de haut niveau. "Johansson n’a pas hésité à coacher sur le circuit féminin des filles très mal classées. Le Suédois promeut le respect et l’humain. Il a su trouver les mots pour rendre confiance à David. Il lui a donné la liberté et l’autonomie qu’il avait sans doute moins auparavant. Thomas et David ont un caractère semblable : très calme, très réfléchi, peu impulsif. David a gagné des responsabilités et la possibilité de faire des choix, il s’est épanoui, je vois enfin un homme sur le terrain. Il est moins timoré et beaucoup plus extraverti. Le tennis est un sport d’émotions, et les plus grands joueurs ont aussi besoin de décharger leur stress et leur pression. David avait déjà le jeu, s’il poursuit sa progression dans son attitude, on peut s’attendre à de très belles surprises dans le futur…"

Avec son nouveau coach, Goffin a aussi renforcé quelques bases techniques et tactiques. "Techniquement, un joueur de ce niveau n’apprend plus rien" poursuit Dehaes. "Mais le service de David a gagné en stabilité, en efficacité et en constance. Son jeu est aussi plus offensif : de toute façon, il n’y a pas d’autre choix dans le tennis actuel, il faut prendre l’initiative. Si vous restez au fond, il ne se passera jamais rien. Ce sera aussi la clé pour bousculer Djokovic mercredi. David a l’occasion de marquer un match-référence : s’il passe ce cap mental, tout devient possible… dans ce tournoi et pour l’avenir !"

Rendez-vous ce mercredi sur le coup de 14 h, heure belge.