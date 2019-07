Philippe Dehaes : "C'est le match du déclic, si Goffin le gagne il gagnera un Grand Chelem !"

David Goffin aborde donc son examen-vérité : contre Novak Djokovic, le Liégeois joue cet après-midi une place en demi-finale de Wimbledon. Mais il joue aussi ce fameux déclic qui pourrait le mener à une grande victoire en Grand Chelem. C’est du moins le sentiment de Philippe Dehaes, ex-coach de Xavier Malisse... le seul Belge à avoir atteint le dernier carré à Londres (2002).

"Si David arrive en demi-finale, tout deviendra possible" explique celui qui est aussi consultant RTBF. "Car cette victoire deviendra son grand match-référence qui lui donnerait cette confiance absolue pour aller décrocher un gros titre en Grand Chelem. Jusqu’ici il a une petit blocage psychologique, il doit encore franchir cette barrière mentale mais il est proche de le faire. On voit des attitudes chez lui qui sont nouvelles : il est plus extraverti qu’avant et cela traduit un vrai changement, une vraie détermination à gagner, une vraie rage de vaincre. Il devient un homme sur le terrain et il doit continuer sur ce chemin."

Reste à trouver le moyen de dérouter le n°1 mondial cet après-midi.

"Djokovic est imbattable dans le jeu de fond de court" coupe Dehaes. "Le Serbe peut jouer 3 semaines d’affilée sans rater une balle, il est très rapide, il lit le jeu de manière incroyable, il contre aussi très bien, c’est un relanceur phénoménal. Donc c’est sûr que si David reste derrière, il n’aura pas beaucoup de chances de gagner. Il va devoir jouer avec le gazon et utiliser sa main pour amortir et slicer. Et puis surtout David va devoir gagner ses points au filet, il n’y a pas d’autre choix. Mais il faudra qu’il monte de manière intelligente, sans quoi Djoko va le sanctionner directement. David devra être agressif, bien servir, bien retourner et prendre sa chance quand elle passera. D’office, ça passera par un jeu offensif et un jeu vers l’avant."