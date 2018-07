"On reverra bientôt le vrai David Goffin, je n'ai aucun doute là-dessus"

David Goffin a été battu dès le premier tour du tournoi de Wimbledon, par l'Australien Matthew Ebden. Sa saison sur gazon se résume à deux tournois joués, deux matches disputés, et deux matches perdus. Il s'était incliné d'entrée au Queen's, face au tenant du titre (et spécialiste de la surface), Feliciano Lopez, avant de subir cette très décevante défaite en Grand Chelem.

Il n'y arrive plus. Il manque d'influx, ces temps-ci, a-t-il déclaré. Il n'a plus d'énergie, il doit recharger les batteries, avant d'espérer retrouver son meilleur niveau sur le ciment américain.

Comment expliquer cette petite crise passagère ? Difficile à dire immédiatement après la défaite. Mais le coach de David Goffin, Thierry Van Cleemput a essayé de le faire...

Entretien...

Thierry, arrivez-vous à comprendre ce qui est arrivé à David Goffin ?

Il faut d'abord souligner la qualité de la performance d'Ebden, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donner des explications à tout n'est pas toujours évident. Mais on a envie de savoir, bien sûr. Tout le monde a envie de savoir, y compris David. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a plus d'influx chez David. Il n'y a pas de jus, il n'est pas présent. Il n'y arrive pas pour l'instant. C'est un constat. Il a essayé de bien bosser, pour préparer ce Wimbledon. Il a fait de très bons entraînements. J'attendais ce match-ci avec impatience, pour voir comment il allait réagir. L'attente, c'était de faire un bon match, et de le gagner, bien sûr. Malheureusement, on a constaté qu'il y a un blocage, il y a une fracture pour l'instant. Il ne peut pas jouer son tennis. Il faut donc se poser, chercher des explications, et il faut surtout trouver.

Le plaisir d'être sur un court, que ce soit à l'entraînement ou en match, est-il toujours là, pour le moment ?

Je ne pense pas qu'il puisse trouver du plaisir à jouer comme ça, non. A Roland-Garros, contre Cecchinato, j'avais trouvé qu'il n'avait pas eu une attitude adéquate, par rapport à l'événement dans lequel on était. Ici, il a voulu essayer de bien faire, mais il n'y arrivait pas. Donc, du plaisir, il n'en retire pas. Tous les compétiteurs vont se reconnaître, quand on fait du tennis en compétition, on prend du plaisir à jouer, par moments, mais parfois beaucoup moins. On doit travailler, et ce n'est pas gai, c'est difficile, on ne le sent pas, on arrive pas à se battre, on n'y arrive pas. On est dans cette phase-là, et il va falloir trouver une solution coûte que coûte. Ca peut passer par plein de choses, mais on va d'abord essayer de voir ce que l'on peut faire de mieux pour David.

Les tournois du Grand Chelem sont forcément les grands objectifs de tout joueur du top. Est-il possible qu'il y ait trop d'attente de sa part ?

Cela peut être l'une des explications. Il peut y avoir l'attente, il peut y avoir le statut de top 10, il pourrait s'être mis trop de pression. Il y a aussi le fait qu'il vient de fournir quatre ans d'efforts énormes, avec deux blessures. Il a dû se battre pour revenir, sans jamais s'arrêter vraiment, puisque c'était des "petites" blessures. Il y a un tas d'explications possibles. En tout cas, une chose est sûre, il n'est pas là, et il n'arrive pas à jouer. Je me répète, mais on va devoir se poser, et trouver des solutions. En tennis, c'est difficile, c'est un sport individuel, et on n'a qu'un seul joueur. Malheureusement, il n'y a pas de banc, on ne fait pas de changements. C'est un coaching complètement différent. Il y a des "up", il y a des "down". Quand c'est moins bien, c'est parfois à cause d'une blessure, parfois à cause d'un ras-le-bol, parfois pour d'autres raisons. Ici, d'un point de vue énergétique, motivation, et goût du jeu, il n'est pas là. La sonnette rouge est allumée, il faut faire attention.

Il faut se ressourcer, prendre des vacances, ne plus trop voir les gens du monde du tennis ?

Peut-être. Mais peut-être aussi aller analyser les choses en profondeur. Cela peut passer aussi par sa vie personnelle. Ce sont les choses de la vie. Le sport de haut niveau est un terrain expérimental. On va essayer de trouver ce qui lui convient le mieux, mais c'est lui la star, c'est lui qui doit se réinventer. Moi je vais l'aider, je vais le mettre sur la bonne voie. Mais c'est à lui de pouvoir trouver les réponses.

Et, bien sûr, on reverra très vite le vrai David Goffin ?

Il n'y a absolument aucun doute. Il n'existe pas de joueur de tennis qui ne soit pas passé par ces phases-là. Ce sont des phases difficiles, on les oublie vite, et on ne retient que les bons moments. Un jour, Roger Federer a été battu à Roland-Garros par Hicham Arazi sur un triple 6/3. On a aussi vu Nadal ne pas s'en sortir. Ce serait beaucoup trop beau si cela n'arrivait pas. C'est embêtant, on est déçus, mais c'est la vie. Et cela fait partie de la vie du circuit, il faut prendre cela avec légèreté. Et puis, il y a des choses bien plus graves dans la vie, ce n'est que du sport. Désolé de faire de la philosophie à deux balles, mais il faut aussi relativiser.