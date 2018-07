Nadal/Federer, il y a 10 ans : l'un des plus grands matches de l'histoire

L'un des plus grands matches de l'histoire du tennis... Si pas LE plus grand, même s'il est toujours compliqué, voire impossible, et même inutile, de vouloir comparer les époques, les ressentis, les souvenirs, les émotions. En tout cas, John McEnroe et Bjorn Borg ont déclaré qu'ils n'avaient jamais vu plus beau combat, sur un court de tennis.

Cette finale de Wimbledon, le 6 juillet 2008, c'était du bonheur à l'état pur. Ce match fait partie de la légende personnelle de ces deux champions, et de l'histoire de ce sport. Il y a tout eu, de l'intensité, de la dramaturgie, des rebondissements, une qualité de jeu exceptionnelle. Un chef d'oeuvre, cette finale.

Au moment où Rafael Nadal et Roger Federer foulent le gazon du Court Central, pour se disputer le trophée, ils ont tous les deux un traumatisme à effacer. Le Suisse, un mois auparavant, a subi une terrible défaite, face au même adversaire. Il a été laminé en finale de Roland-Garros, 6/1-6/3-6/0. Un an plus tôt, l'Espagnol avait pleuré toutes les larmes de son corps, après avoir perdu la finale du tournoi de Wimbledon. Il avait cédé en cinq sets devant Roger Federer, à l'issue d'une bagarre déjà homérique. Il était persuadé qu'il avait laissé sa seule chance d'un jour gagner ce Grand Chelem-là.

La finale de Wimbledon, en 2008, c'est lui, Rafael Nadal, qui la domine, dans un premier temps. Il empoche les deux premiers sets, 6/4-6/4. Le public est médusé, cela va trop vite. Mais Roger Federer, invaincu à Londres depuis 5 ans, se rebelle, et égalise à deux manches partout, après deux jeux décisifs. Dans le deuxième, il doit sauver deux balles de match. C'est parti pour un cinquième set haletant, long, de très haut niveau. Rafael Nadal finit par l'emporter 9 jeux à 7. La cruelle désillusion de 2007 est effacée.

Le match a duré 4 heures et 48 minutes. Il a été interrompu trois fois par la pluie. Donc il se termine à la tombée de la nuit. Quand les deux hommes reçoivent leur trophée, il fait noir. Les flashes des photographes crépitent, et ce sont eux qui illuminent la scène. Une atmosphère unique.

Deux immenses champions ont offert un spectacle magnifique. Leur rivalité sportive, empreinte de respect total l'un pour l'autre, est l'une des plus belles de l'histoire du sport. Pas du tennis, mais du sport. Ils se sont rencontrés 38 fois en 14 ans. Mais plus jamais à Wimbledon, depuis ce 6 juillet 2008...

Le plus fabuleux, c'est qu'ils sont toujours là, dix ans après. Là, au sommet au tennis mondial. Malgré Novak Djokovic et Andy Murray, malgré les blessures, malgré le temps qui passe, ils sont toujours les meilleurs, ils se passent et se dépassent, à la tête du classement ATP. A 32 et 36 ans...

Ils viennent de se partager équitablement les 6 derniers tournois du Grand Chelem. Il y a quelques semaines, Rafael Nadal remportait Roland-Garros pour la 11e fois. Et là, Roger Federer semble le favori, dans la conquête d'un 9e titre à Wimbledon. Inouï...

Thierry Van Cleemput, l'entraîneur de David Goffin, ne souhaite qu'une chose: que l'on mesure la chance que l'on a, de pouvoir assister aux exploits de ces deux légendes du sport. "On reparlera d'eux pendant longtemps. J'espère vivre assez vieux pour pouvoir raconter que je les ai vu gagner, et que je les ai cotoyés. Je pense qu'on ne s'imagine pas du tout ce qui se passe, là, dans l'histoire du tennis. Je n'arrive pas à m'imaginer ce que cela va être quand ils ne seront plus là. Parce que c'est exceptionnel, ce qu'ils font. Et le tennis masculin a eu beaucoup de chance, parce qu'il y a quand même toujours d'autres jeunes qui pointent le bout du nez. Mais eux, vraiment... Il y a les grands champions, il y a les grandes vedettes, et puis il y a les stars. Et eux sont au-delà de ça. C'est impossible à expliquer. On a de la chance de les avoir, évidemment. Mais cela complique aussi les choses, pour les autres athlètes. Parce qu'on ne voit qu'eux. C'est comme ça. Nous, on les apprécie, et on s'entend bien avec eux. Donc tant mieux..."