Murray veut sécher une conférence de presse pour voir la Coupe du Monde

Pendant sa longue période loin des terrains, Andy Murray a peut-être pris de mauvaises habitudes... comme regarder un peu trop la télé. Au moment d'aborder Wimbledon et les obligations inhérentes à ce genre d'événements, l'Écossais préférerait être en train de regarder la Coupe du monde plutôt que de répondre aux questions en conférence de presse...

Le Britannique a en effet fait rire l'assistance lors de sa dernière conférence de presse se déroulant simultanément au match opposant le France et l'Argentine (4-3). "Je ne peux pas croire que je rate cette rencontre... Quel est le score? 4-2 quelque chose comme ça?" les journalistes lui répondent qu'à ce moment-là le score est de 3-2. Il enchaîne alors en riant: "On ne pourrait pas y aller et ...? C'est 4-2. Bien..." Bien essayé Andy, mais pas toujours facile de concilier boulot et Coupe du Monde! Même quand on dispute l'un des plus grands événements sportifs du monde apparemment.

Au premier tour, Murray affrontera Benoit Paire ce mardi.