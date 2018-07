Mertens poursuit tranquillement sa route à Wimbledon

Elise Mertens s'est qualifiée pour le 3e tour de Wimbledon. Notre compatriote s'est imposée en deux sets face à l'Américaine Sachia Vickery (WTA 83) : 6-1, 6-3.



Comme lors de son premier match face à Danielle Collins, une autre américaine (6-3, 6-2), la Limbourgeoise n'a pas perdu de temps sur le court. Elle a même été plus expéditive et n'a concédé que 4 jeux.



Malgré un service friable (53% de première), Mertens se détache rapidement dans la première manche. Elle fait le break pour mener 2-1. La 15e mondiale remporte les 4 jeux suivants et le set (6-1).



Vickery se reprend et s'empare pour la première fois du service de Mertens (2-1). Mais la demi-finaliste du dernier Australian Open est décidé à en finir vite. Elle repart de l'avant et renverse la situation (2-5). Elle conclut sur sa mise en jeu à 6-3, après 56 minutes.



Au prochain tour, elle affrontera la gagnante du match entre la Slovaque Dominika Cibulokova et la Britannique Johanna Konta.