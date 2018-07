Mertens franchit aisément le premier tour à Wimbledon

Elise Mertens s'est qualifiée pour le deuxième tour de Wimbledon. Notre compatriote (WTA 15) n'a pas éprouvé trop de difficulté à se défaire de l'Américaine Danielle Collins (WTA 41). Elle s'est imposée en deux petits sets (6-3, 6-2) pour son entrée sur le gazon londonien.



Mertens a été particulièrement efficace sur ses balles de break. La Limbourgeoise a tout simplement converti 100% de ses opportunités (5/5). Elle s'est rapidement détachée à 2-0 puis 5-2 avant de finaliser le gain de la première manche (6-3).



La demi-finaliste de l'Australian Open a gardé le même tempo dans le deuxième set. Elle s'est accrochée pour garder son service (4 balles de break sauvées) et mener 1-0. Elle a enfoncé le clou en s'emparant de la mise en jeu de Collins dans la foulée. Le plus dur était fait (3-0). Elle n'avait plus qu'à conclure.



Au prochain tour, Mertens sera opposée à l’Américaine Sachia Vickery (WTA 83) qui n'a laissé aucune chance à la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 106), éliminée 6-1, 6-2.