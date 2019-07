Malgré un bon 1er set, Goffin s’incline en quarts face à Djokovic à Wimbledon

Le parcours londonien de David Goffin (ATP 23) s’achève en quarts de finale après sa défaite 6-4, 6-0, 6-2 face au numéro un mondial, Novak Djokovic. Le Belge a réalisé une très bonne première manche, où il a manqué plusieurs opportunités. Après cela, le Serbe a été impérial alors que le Belge n’est pas parvenu à retrouver son niveau de la première manche. Au prochain tour, il rencontrera le vainqueur du match entre Pella et Bautista.

Résumé de la rencontre :

Novak Djokovic entame la rencontre au service. Un premier jeu disputé, où David se montre directement bien présent même si le Serbe ne tremble pas et fait 1-0. Le Belge égalise en servant très bien, 1-1 sans le moindre souci. Il fait ensuite preuve d’initiatives, rendant une nouvelle fois compliquée la mise en jeu de Djoko. Notre compatriote se procure d’ailleurs les premières balles de break de la partie. Brillamment sauvées. Le Belge affiche un visage très conquérant… il doit uniquement faire attention de ne pas regretter les occasions manquées plus tard dans la rencontre. David rassure directement en égalisant sur un jeu blanc, avant un nouveau jeu disputé ou le Serbe s’en sort une nouvelle fois, 3-2. Le schéma se répète et Goffin égalise. Et ce dernier brise la " chaîne " en breakant pour la première fois dans cette rencontre. Un break logique au vu du niveau affiché par le Belge, alors que Djoko ne semble pas encore totalement entré dans le match. " Nole " réagit bien et se procure une balle de contre break d’emblée. Sa mise en jeu est beaucoup plus agitée, et il la perd pour la première fois du match. C’est 4-4. Le Serbe enchaîne avec son service pour reprendre l’avantage. La rencontre se tend, se resserre. On assiste à une belle rencontre. Malheureusement pour le Liégeois Djoko ne rate plus rien au meilleur des moments pour lui et décroche le premier set, 6-4.

La deuxième manche commence comme la première, Djokovic remporte son service. Il se procure directement l’opportunité de mener 2-0, et la concrétise. Il fait ensuite 3-0. Il lâche désormais ces coups tandis que David accuse vraiment le coup suite à la perte du premier set. Les jeux défilent, 4-0, 5-0 et 6-0. Il faut espérer que David ait la force mentale de reprendre sa marche en avant.

David rassure un peu mais loupe l’opportunité de breaker d’entrée. Par contre il égalise et stoppe l’hémorragie, 1-1. Djoko gère et fait 2-1, puis 3-1. David se procure alors plusieurs balles de contre-break, avec quelques points spectaculaires. Mais le Serbe ne perd pas un instant son objectif de vue, il remporte son jeu c’est 4-1. Puis 4-2 et 5-2 et 6-2. Goffin s’est très bien battu mais n’a pas su conserver son excellent niveau du début de match alors qu’en face, Novak Djokovic s’est montré intraitable.