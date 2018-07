Les entraîneurs très particuliers de Yanina Wickmayer et Ruben Bemelmans

Quel est le point commun entre Yanina Wickmayer et Ruben Bemelmans ? Ce sont les deux Belges qui jouent leur premier tour dès ce lundi, à Wimbledon ? Non, ce serait trop facile. En réalité, ils sont tous les deux entraînés par un... joueur. Un joueur toujours en activité. Ce sont probablement des cas uniques, dans le monde.

Yanina Wickmayer tout d'abord. Elle travaille à Wimbledon avec Steve Darcis. On le sait, le joueur belge est blessé au coude. Il n'a plus disputé de match officiel depuis la finale de la Coupe Davis, et il n'en jouera aucun en 2018. Il a bien l'intention de revenir, dès le début de la prochaine saison, il est donc toujours bien joueur de tennis. Hors de question, pour lui, de rester inactif pendant un an, hors de question de rester très loin du circuit.

Steve Darcis a aidé les joueurs belges lors de leurs deux dernières rencontres de Coupe Davis, en février et en avril. Et là, il donne un coup de main à Yanina Wickmayer. Il est son coach pendant le tournoi de Wimbledon. Et cela pourrait continuer un peu, si affinités...

La joueuse et le joueur belges se connaissent depuis des années. Et Yanina Wickmayer le confirme, il s'entendent très bien. "On est toujours restés en contact, même quand il était blessé. Je lui demandais de ses nouvelles, et lui suivait mes résultats. Quand j'ai su qu'il ne jouerait plus avant l'année prochaine, je l'ai appelé. Et on s'est dit qu'on pourrait essayer pendant quelques semaines. Steve a une énorme expérience. Tactiquement et techniquement, il a un grand bagage. Donc, je pense qu'il peut m'apporter plein de choses, beaucoup de confiance notamment. On s'entend super-bien, ce qui est important aussi".

C'est ensemble qu'ils ont donc préparé le troisième tournoi du Grand Chelem de l'année. "Pour l'instant, tout se passe bien. On a bien bossé pendant une semaine, on s'est bien amusés, et c'est super."

Bien sûr, Yanina Wickmayer ne souhaite pas que Steve Darcis révolutionne son jeu, ce n'est pas le but. "Il fait du bien pour le moral et le mental. Après, il y a toujours quelques petits trucs qu'il peut voir, et corriger. On a déjà bossé des petites détails, pendant les entraînements, et cela m'aide vraiment. Pour moi, le plus important, c'est de m'améliorer, pour progresser, et monter au classement. Et je serai très contente, si c'est lui qui arrive à le faire..."