Le jour où Wimbledon a failli être détruit par les bombes allemandes

Wimbledon est l’un des rendez-vous sportifs les plus mythiques du monde, et l’un des plus anciens. La première édition du tournoi a eu lieu en 1877, et est revenue au Britannique Spencer Gore. La dernière édition a eu lieu en 2019, et c’est Novak Djokovic qui l’a emporté. On le sait, il n’aura pas de successeur avant juillet 2021, puisque l’édition de cette année a été annulée, à cause de la pandémie de coronavirus.

Avant cela, seuls les grands conflits avaient eu raison de ce tournoi. Les éditions de 1915, 1916, 1917 et 1918 avaient été annulées à cause de la Première Guerre mondiale. En 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 et 1945, les champions n’avaient pas pu se rendre à Londres, à cause de la Deuxième Guerre mondiale.

Les installations du tournoi n’étaient pas désertes pour autant, au début des années 40. Elles ont servi d’entrepôts pour l’armée britannique. Et plusieurs bâtiments ont été utilisés par les pompiers et les ambulanciers. Un parking a été transformé en potager. Un autre a servi de ferme, et a abrité des cochons, des poules, des canards et des lapins.

Il y a quelques années, le site internet du tournoi racontait que le lieu n’était pas à l’abri des attaques de l'aviation allemande. Dans les environs, deux usines produisaient du matériel de guerre. Le parc voisin était utilisé pour la formation des militaires. Un aérodrome n’était qu’à quelques kilomètres de là. Et le ministre de la guerre habitait à Wimbledon, dans la banlieue de Londres. Autant d’éléments qui faisaient de cet endroit une cible de choix pour l’ennemi.