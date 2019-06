Ivanisevic va conseiller Djokovic à Wimbledon

Coups puissants et amorties: Thiem et Djokovic lachent les chevaux sur le Chatrier - Roland Garros... Dominic Thiem et Novak Djokovic ont repris leur match ce samedi, après que celui-ci ait été interrompu par les conditions climatiques vendredi. Les deux joueurs sont montés sur le terrain et on continué leur match sans temps mort. Amorties et coups surpuissants : les deux joueurs ont fait le spectacle sur le Chatrier.