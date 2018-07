Il y a encore des joueurs belges à Wimbledon

Alison Van Uytvanck a été éliminée en huitième de finale du tournoi de Wimbledon. Elle était la dernière Belge présente dans l'un des deux tableaux principaux, mais il reste des nuances de noir-jaune-rouge sur le gazon londonien.

Kirsten Flipkens est toujours engagée en double mixte. Joachim Gérard va bientôt entamer son tournoi, dans la compétition de tennis en fauteuil. Il jouera en simple et en double. Kim Clijsters et Xavier Malisse vont disputer les tournois des Légendes, plus des exhibitions qu'autre chose, c'est vrai. Et puis, il y a deux Belges parmi les "espoirs".

Arnaud Bovy et Louis Herman ont franchi le premier tour, chez les juniors. Ils ont tous les deux découvert le tennis sur gazon il a quelques jours à peine, à l'occasion d'un tournoi de préparation. Et ils ont tout de suite apprécié l'expérience. Arnaud Bovy est même allé jusqu'en finale.

Pour apprendre à mieux connaître ceux qui nous représenteront peut-être, dans quelques années, au plus haut niveau, voici leurs interviews...