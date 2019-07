Goffin : "Une sensation merveilleuse car c'est mon tournoi préféré"

David Goffin avait le sourire aux lèvres, lundi, à Londres après avoir réussi à se qualifier pour la première fois pour les quarts de finale à Wimbledon. Sur le court N.3, le Liégeois, 28 ans, a coupé l'herbe sous le pied de l'Espagnol Fernando Verdasco (ATP 37), 35 ans, s'imposant 7-6 (11/9), 2-6, 6-3, 6-4 après 2h58 de match.

"C'est une sensation merveilleuse", a-t-il confié après sa victoire. "Qui plus est ici, car c'est mon tournoi préféré. Je savais que j'avais le jeu pour bien jouer sur gazon. Atteindre les quarts de finale pour la première fois, cela représente beaucoup car j'ai vécu des moments difficiles sur le court et en dehors durant plusieurs mois. Là, je suis de retour, en jouant mon meilleur tennis au meilleur moment et au meilleur endroit possible."

C'est la première fois depuis l'Open d'Australie 2017 que Goffin se retrouve en quarts de finale d'une levée du Grand Chelem. Et comme contre le Russe Daniil Medvedev (ATP 13), vendredi au troisième tour, il a dû s'employer pour y arriver, sauvant notamment 5 balles de premier set.

"Le premier set a été très important et très difficile. J'avais un break d'avance et puis je me suis retrouvé dans les cordes dans le tie-break (ndlr: il a été mené 6-3). Il m'a fallu sauver beaucoup de balles de set et jouer de très bons points pour le gagner. Ensuite, j'ai dû mettre énormément d'énergie dans le troisième, car il jouait vraiment bien à ce moment-là. Et après l'avoir remporté, il a un peu cédé. J'avais plus d'occasions que lui, il ratait plus souvent et je n'ai plus perdu mon service. Bref, j'étais au-dessus. C'était dur mentalement et physiquement, mais je suis très heureux", a-t-il conclu.

Il défiera mercredi le Serve Novak Djokovic, 32 ans, N.1 mondial et tenant du titre.