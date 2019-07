Goffin sort Medvedev au bout du suspense et égale son meilleur résultat à Wimbledon

Le résumé de la rencontre

David Goffin - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA

Le Belge breake d’entrée et confirme son bon début de set en remportant sa mise en jeu pour faire 2-0 et puis 3-1. Il entre très bien dans la rencontre. Son adversaire l’a compris et augmente son niveau pour égaliser à 3-3 et même mener 4-3. David réalise alors un très bon jeu de service et reste donc dans le set. À 5-4 en faveur de Medvedev, le Belge a un jeu de service compliqué. Son adversaire se procure une balle de break et la transforme, 6-4 dans la première manche.

Notre compatriote affiche une très belle réaction en début de deuxième set en breakant de nouveau d’entrée et en confirmant. Scénario identique à l’entame de match pour le moment et cela se poursuit jusque 3-1. Goffin a alors plusieurs opportunités de porter son avance à 4-1, c’est fait sur sa troisième balle de break. Il remporte ensuite le set 6-2 et revient donc bien dans cette rencontre.

Le troisième connait une entame plus serrée. Les deux hommes remportent leur premier service avant de le perdre tour à tour… Medvedev augmente ensuite un peu le rythme pour enchaîner deux nouveaux jeux et mener 4-2 et puis 5-2. Goffin colmate un peu la brèche et revient à 5-3. Mais Medvedev remporte le set sur son service, 6-3. Le Russe mène reprend l’avantage dans cette rencontre qui approche déjà les deux heures de jeu.

Désormais dos au mur, Goffin fait la course en tête dans le quatrième set, au cours duquel il ne laisse aucune chance à son adversaire pour l’emporter 6-3.

Le dernier set est un véritable thriller : mené 4-2, Goffin revient à la hauteur d'un Medvedev très nerveux et réalise le break décisif à 5-5. La suite, vous la connaissez...