David Goffin - © IG - David Goffin

Goffin prépare Wimbledon avec un tennis de table insolite et décontracté - Tennis - 29/06/2019 David Goffin, 23e joueur mondial, affrontera l'Américain Bradley Klahn (ATP 89) au premier tour de Wimbledon, troisième tournoi du Grand Chelem de tennis de la saison qui débutera lundi. A 28 ans, Goffin, récent finaliste à Halle face à Roger Federer, affrontera Klahn, un Américain de 28 ans qu'il n'a encore jamais rencontré sur le circuit. Goffin dispute Wimbledon pour la 7e fois. Il a atteint les 8e de finale, son meilleur résultat, en 2015 et 2016. L'an passé, il a été éliminé dès le premier tour par l'Australien Matthew Ebden. Déjà présent à Wimbledon, Goffin a publié plusieurs vidéos sur Instagram. On le voit gagner une partie de tennis de table grâce à des ustensiles trouvés dans la maison (livre, casserole, poêle, etc) qu’il loue durant la quinzaine. Une préparation assez marrante et décontractée pour notre compatriote.