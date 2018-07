Goffin : "J'ai manqué d'influx sur les points importants"

Rien ne va plus pour David Goffin (ATP 9) à l'heure actuelle. Le Liégeois, 27 ans, a ainsi quitté Wimbledon dès le premier tour mardi, une mésaventure qui ne lui était plus arrivée en Grand Chelem depuis l'US Open en 2016. Sur le Show Court 3, le Liégeois s'est fait couper l'herbe sous le pied par l'Australien Matthew Ebden (ATP 51), 30 ans, 6-4, 6-3, 6-4 en 1h34.

"Je savais que ce serait un match difficile. Mais je n'attendais pas à un jeu typique de service-volée, tout le temps", expliqua-t-il. "Mais il l'a vraiment fait à merveille aujourd'hui. Pour ma part, je n'ai pas su (trouver la parade). J'ai vraiment été mauvais sur les points importants, avec un manque de précision et de lucidité. Chaque fois qu'il y a eu un point important, je l'ai mal négocié. C'est ce qui a fait la différence. Il a été beaucoup plus solide et plus constant. Et moi, je ne suis jamais parvenu à hausser mon niveau."

Que se passe-t-il avec David Goffin ? Le n°1 belge espérait retrouver des couleurs sur le gazon après sa défaite déjà décevante en huitièmes de finale à Roland Garros contre le surprenant Italien Marco Cecchinato. Mais c'est tout le contraire qui s'est passé. Il s'est incliné dès le premier tour du tournoi du Queen's contre l'Espagnol Feliciano Lopez. Et ce mardi, dans l'enceinte du All England Club, il a carrément été méconnaissable contre Matthew Ebden.

"J'ai manqué d'influx sur les points importants", a-t-il poursuivi. "Je n'ai pas réussi à le pousser, à jouer le coup juste quand il fallait. J'ai eu les pires difficultés à trouver ma cadence du fond, lui donnant d'entrée le break avec deux coups droits boisés. Peut-être que le fait que j'ai dû faire énormément d'effort pour revenir après ma blessure a eu un impact. Et que cela se ressent plus sur le gazon, car cela se joue parfois sur deux, trois coups. Il servait bien et chaque fois qu'il fallait mettre un passing, par exemple, je n'y suis pas parvenu. Les entraînements se passaient bien, mais il y a une différence avec les matches. Il faut y être beaucoup plus présent. Je n'ai pas réussi à le faire. Et cela se paie cash !"



Déjà battu au deuxième tour à l'Australian Open par le vétéran Julien Benneteau, David Goffin a vécu une nouvelle désillusion en 2018, une année pour l'instant très difficile. "C'est une déception, c'est sûr. Ce n'était pas prévu au programme." Le Liégeois peine à retrouver le niveau de 2017 qui lui a permis de disputer pour la première fois de sa carrière le Masters, où il a atteint la finale après des victoires contre Rafael Nadal et Roger Federer !

"C'est sûr qu'après une défaite comme ça, on a envie d'autre chose", expliqua-t-il. "Mais il est encore un peu tôt pour dire de quoi exactement. Dans quelques jours, j'y verrai plus clair. La reprise est prévue à Washington, sur dur (NdlR : le 30 juillet). On va voir avec l'équipe comment on va organiser cette période. Je ne dirais pas que je suis fatigué de tennis, mais j'ai beaucoup puisé ces derniers temps. Et cela a usé au niveau de l'énergie. Je vais recharger les batteries et essayer de transformer cela en période bénéfique pour la suite."

C'est que si David Goffin restera peut-être dans le Top 10 à l'ATP suite à cette élimination au premier tour, vu qu'il avait dû faire l'impasse l'an dernier sur Wimbledon, il n'est en réalité plus que 20e au classement depuis le début de l'année. Et il pourrait même reculer si le Français Lucas Pouille, le Canadien Milos Raonic ou l'Australien Nick Kyrgios disputent un bon tournoi à Londres. Bref, le N.1 belge a du pain sur la planche.

"On essaie toujours d'aller un cran plus haut, de se remettre en question et de s'améliorer dans tous les domaines pour progresser et aller chercher d'autres résultats. Car même si on n'est pas focalisé là-dessus, au final, c'est le résultat qui compte", a-t-il poursuivi. "Donc, oui, il faut essayer de se réinventer. Il faut même continuer à progresser pour uniquement se maintenir. Et c'est ce qu'on va tâcher de faire. Il n'y aura que des gros tournois désormais, cet été avec des ATP Masters 1000, des ATP 500, jusqu'à l'US Open. Bref, ce n'est peut-être pas plus mal de pouvoir se reposer pour enchaîner la suite de la saison et la période sur dur jusqu'à la fin d'année, qui va être très longue et chargée."