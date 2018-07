Goffin avant d'aborder Wimbledon: "C'est le plus beau des tournois"

"J'étais vraiment triste de ne pas pouvoir jouer l'an dernier, car c'est le plus beau des tournois", a confié David Goffin (ATP 9) ravi d'être de retour à Wimbledon où il fera son entrée en lice mardi contre l'Australien Matthew Ebden (ATP 51). Le Liégeois, 27 ans, avait dû suivre le tournoi devant la télévision l'an dernier à la suite d'une blessure à la cheville droit contractée à Roland Garros contre l'Argentin Horacio Zeballos.

"Wimbledon est un endroit particulier. Je garde de bons souvenirs de mes participations ici", a expliqué le numéro 1 belge, qui a déjà atteint à deux reprises les huitièmes de finale, en 2015 et 2016. "Je prends beaucoup de plaisir à jouer sur gazon et j'adore l'ambiance qui règne sur le site. Quand on voit ce gazon tout frais et ces somptueux courts, on sait pourquoi on joue au tennis".

Cela fait d'ailleurs déjà une semaine que David Goffin est arrivé à Wimbledon. Battu au premier tour du tournoi ATP 500 du Queen's par l'Espagnol Feliciano Lopez, le Liégeois a privilégié l'entraînement plus tôt qu'un tournoi supplémentaire pour se préparer. À Londres, il a ainsi pu taper la balle avec Marin Cilic, Juan Martin Del Potro, Rafael Nadal, Novak Djokovic et encore Stan Wawrinka, dimanche.

"J'aurais espéré avoir plus de matches, mais Lopez est un spécialiste du gazon. Ces entraînements m'ont fait du bien, car il n'est pas facile de passer de la terre battue au gazon. Pouvoir taper la balle avec Cilic, par exemple, était idéal, car il joue extrêmement bien sur gazon. J'ai pu jouer tous les jours et je commence vraiment à avoir mes repères. Ebden aime bien le gazon, mais j'espère que cela va bien se passer."